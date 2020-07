Audi Gamma Top model year 2021, ancora più high tech

Audi da sempre ha fatto dell'essere all'avanguardia nell'innovazione (Vorsprung in tedesco) uno dei valori fondanti del proprio Dna e uno degli elementi 'forti' nel costante aggiornamento della propria gamma. Ora, con il debutto dei Model Year 2021 la Casa del Quattro Anelli l'equipaggiamento hi-tech dei modelli d'alta gamma viene arricchito dall'adozione della piattaforma MIB 3, da nuovi servizi Audi Connect e dal sistema parking pilot.

Sin dal lancio delle più recenti generazioni, A6 berlina e Avant, A7 Sportback, A8, Q7 e Q8, si avvalgono del concept di gestione dei comandi e delle funzioni di bordo digitali touch response, della navigazione secondo i principi del machine learning, del comando vocale intelligente e della connettività Car-to-X che sfrutta l'intelligenza collettiva della flotta Audi. Alla strumentazione integralmente digitale si affianca la disponibilità di molteplici sistemi di ausilio alla guida, raggruppati nei pacchetti Tour, City e assistenza al parcheggio, nonché dei proiettori a Led Audi Matrix a gestione adattiva degli abbaglianti. Proiettori che, nel caso di A7 Sportback, A8 e Q7 sono integrabili con lo spot laser. La nuova piattaforma d'infotainment MIB 3 sostituisce il precedente sistema MIB2+ garantendo una superiore potenza di calcolo, una velocità più elevata nell'esecuzione dei comandi e un affinamento delle funzioni di navigazione, con l'aggiornamento delle mappe che avviene mensilmente - anziché ogni tre mesi - e senza costi. Il comando vocale, in grado di riconoscere le espressioni di uso comune, sfrutta anche le conoscenze nel Cloud e viene attivato con le frasi Hey Audi oppure Alexa. Audi Connect attinge informazioni sul traffico secondo una logica non solo reattiva ma anche predittiva. I servizi sono fruibili tramite la SIM card installata permanentemente nel veicolo.



In ambito hardware, debutta il sistema parking pilot, incluso nel Pacchetto assistenza al parcheggio plus. 12 sensori a ultrasuoni e le telecamere a 360 gradi permettono di effettuare autonomamente le manovre attraverso la gestione autonoma di sterzo, acceleratore, freno e trasmissione. Il conducente deve solo mantenere premuto il tasto di attivazione per la durata della manovra. Il sistema opera con parcheggi longitudinali, perpendicolari, in avanti o in retromarcia, e gestisce anche l'uscita dagli stalli longitudinali. Il Pacchetto assistenza al parcheggio plus è di serie per la versione Sport Attitude di Audi S6, Audi S6 Avant, Audi S7 Sportback, Audi SQ7 e Audi SQ8. Tra le novità del model year 2021 spiccano infine nuove soluzioni in materia di connessione con i device portatili. Il sistema Audi music interface prevede prese USB di tipo C con funzione dati e ricarica per la riproduzione musicale mediante memorie USB o lettori MP3. Il servizio Amazon music è fruibile senza il collegamento fisico dello smartphone.



Tra i modelli che beneficiano delle novità introdotte in vista del 2021 spicca Audi A6, proposta berlina e Avant, nel 2019 leader del segmento E e nei primi sei mesi del 2020 confermatasi il punto di riferimento della categoria con una quota di mercato del 34%. La digitalizzazione viene incrementata nel model year 2021 che, sin dal secondo livello di allestimento - denominato Business plus - introduce dotazioni di pregio in materia d'infotainment e connettività. Novità anche per Audi Q8 a cui viene dedicato il pacchetto Innovative Assistant che, oltre al sistema di assistenza al parcheggio plus con parking pilot, prevede i retrovisori laterali elettrocromatici, i proiettori a Led Audi Matrix HD con indicatori di direzione dinamici e luci animate.



All'avvertimento di cambio di corsia e all'avviso d'uscita si accompagnano ora anche l'assistente al traffico trasversale posteriore e l'attivazione di misure preventive di protezione dei passeggeri se c'è un imminente rischio di tamponamento. Equipaggiamenti cui si aggiunge il Pacchetto Assistenza Tour, con assistente adattivo alla guida che regola le dinamiche longitudinali e trasversali dell'auto nell'intero range di velocità. In abbinamento all'Efficiency Assistant, il sistema decelera e accelera Q8 in modo predittivo - l'assistente alla svolta e agli ostacoli. Sono compresi anche l'emergency assist che arresta la vettura qualora il conducente non sia in grado di farlo e il riconoscimento dei segnali stradali mediante telecamera. Debuttano infine i cerchi in lega Audi Sport con design a 10 razze trapezoidali da 23 pollici dimensione sinora presente nella solai RS Q8 da 600 Cv.