Ducato Fiat Professional se è camper il viaggio diventa casa

Forte della sua solida posizione con Ducato di leader europeo nella fornitura di telai cabinati e basi per trasformazioni e allestimenti di camper, Fiat Professional lancia una campagna estiva dedicata alle vacanze dell'estate 2020 e alla ricerca di una libertà da riassaporare lentamente e con prudenza, finalmente all'aria aperta ma consapevoli della comodità e della tranquillità che sanno regalare le mura domestiche, anche quando 'viaggiano' con noi. La nuova campagna 'Il viaggio è la mia casa' - che viene declinata sui canali social Instagram, Facebook e YouTube e sulla carta stampata - punta infatti a spiegare come, a bordo di un camper o di un'autocaravan, sia possibile coniugare questi aspetti con il desiderio di viaggiare e di vivere nuove avventure, magari di fronte a panorami mozzafiato. Una vacanza a bordo del Ducato - è stato ribadito in una videoconferenza di Fiat Professional - è sempre sicura e confortevole, e comporta vantaggi non solo per il portafogli ma anche per l'ambiente. Un camper su base Ducato, che può anche essere noleggiato presso i molti operatori del settore per periodi brevi, come un weekend, è dunque la miglior garanzia per una vacanza cool, sicura e alla portata di tutti, e rappresenta il miglior modo di ripartire dopo tanti mesi chiusi in casa. Un camper è un ambiente protetto, autosufficiente, facile da pulire e igienizzare, che consente di viaggiare in sicurezza e in compagnia. La campagna 'Il viaggio è la mia casa' è un inno al desiderio di viaggiare che accomuna chiunque abbia l'istinto di scoprire strade inesplorate e panorami mozzafiato. E come si conviene ad ogni avventura su strada, anche per questa iniziativa è stata realizzata una colonna sonora ad hoc, un brano che trasmette la bellezza e le emozioni della ripartenza con tutta l'energia del rap e la voce dirompente di Nicko, giovane rapper con all'attivo già migliaia di visualizzazioni su Youtube.



Le immagini del video scorrono veloci insieme alle parole del testo per ricordare che è il momento di ripartire per godere di paesaggi sorprendenti senza rinunciare all'atmosfera domestica che un motorhome su base Ducato può garantire. Una promessa che è sintetizzata dai due hashtag che accompagneranno il video, on air a partire dal mese di luglio, e la campagna social sui profili ufficiali del brand: #Staysafe e #Travelsafe. Partendo dai testi de 'Il viaggio è la mia casa', inoltre, è stata creata la campagna stampa pianificata sui principali quotidiani italiani, in cui le parole della canzone disegnano i profili inconfondibili di un Camper su base Ducato.



La superiorità di Ducato di Fiat Professional nelle trasformazioni camper e autocaravan nasce dal fatto che già in fase di progetto questa generazione, come le precedenti, è stata immaginata e realizzata anche per diventare un veicolo per il tempo libero, offrendo caratteristiche uniche in termini di confort, motori, cambi e sicurezza. Ducato, nella edizione 2020, è sempre più 'lifestyle enabler', un autentico strumento di libertà sviluppato dai massimi esperti del settore, cioè il team del settore Fiat Professional For Recreational Vehicles che da anni idealmente accompagna le oltre 500mila famiglie europee che hanno scelto questo veicolo come base del loro camper. Fiat Professional è l'unico brand ad avere al suo interno una squadra dedicata al settore e che può vantare una profonda conoscenza dei veicoli ricreazionali e del loro mondo. Una competenza che è certificata dal logo Fiat Professional For Recreational Vehicles, oltre che una specializzazione elevata, in termini di prodotti e servizi per i proprietari di camper, capaci di garantire ai clienti il massimo livello di flessibilità e libertà possibile.



Del resto, Ducato MY2020 evolve tecnicamente e prosegue la tradizione di successo nel modello prodottoininterrottamente dal 1981 nello stabilimento Sevel in Val di Sangro, euna leadership nel settore che dura da oltre dieci anni. Tra le maggiori novità di Ducato MY2020 che sono apprezzate dagli utilizzatori vi è la nuova trasmissione automatica 9Speed che assicura un'esperienza di guida rilassata e piacevole, migliorando le prestazioni e ottimizzando i consumi in ogni situazione, La gamma di motori propone un propulsore Multijet 2 Euro 6d-Temp a gasolio da 2,3 litri, sempre di derivazione industriale, solido e longevo ma capace di garantire prestazioni e confort automobilistici nelle quattro declinazioni di potenza: 120, 140, 160 e 180 Cv. Per Ducato MY2020 sono disponibili i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che rendono i viaggi sicuri e sereni, così come la qualità delle sospensioni (specifiche per i camper) e una lunga serie di contenuti tecnico-costruttivi garantiscono il massimo confort. Per Fiat Professional il concetto Leader in freedom ha un significato preciso, una promessa al cliente che viene sempre affiancato e assistito garantendo soluzioni a qualunque problema possa sorgere durante l'uso del suo Ducato. Da anni Fiat Professional mette a a disposizione un apposito servizio telefonico dedicato e multilingue. Sono disponibili anche un sito web, una pagina Facebook Fiat Ducato camper e una pagina Instagram ricca di contenuti. Per la manutenzione, le riparazioni oppure il check-up del camper con base Fiat Professional, ci si può affidare a una rete di 6.500 punti Fiat Professional, disponibili in tutta Europa. Tra loro, più di 1.800 sono punti di Assistenza Fiat Camper, con ulteriori strutture specializzate per la riparazione dei camper.