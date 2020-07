Citroën, Ami arriva negli show room e negli store francesi

In Francia, dopo la vendita 100% online a maggio, parte la commercializzazione di Ami - 100% ëlectric, in oltre 39 store Fnac e Darty. Entro la fine dell'estate, oltre 100 punti vendita della rete francese esporranno questo nuovo oggetto di mobilità urbana che sarà valorizzato, negli showroom, all'interno di uno spazio pop-up dedicato, progettato esclusivamente per Ami.



Il brand ha re-inventato la sua distribuzione collaborando con i networks Fnac e Darty, pionieri nella commercializzazione di soluzioni di mobilità urbana: sono in tutto 39 gli store aderenti che propongono in vendita Ami nei loro spazi 'Mobilità'. Questo percorso cliente è complementare alla rete delle concessionarie Citroën, partner di riferimento della marca, in grado di offrire ai clienti tutto il proprio know-how. Sono quasi 100 i punti vendita aderenti all'iniziativa, che vedono in Ami una reale opportunità per offrire un oggetto di mobilità innovativo. I clienti avranno così la possibilità di scoprire Ami in tutta la Francia.



Ami - 100% ëlectric è disponibile anche presso "La Maison Citroën" a Parigi Alesia e Grenelle. Per personalizzare e strutturare l'area di vendita di Ami -100% ëlectric, la rete delle concessionarie inserirà all'interno dei propri showroom un allestimento completo (design, grafiche, packaging) sviluppato dall'agenzia Lonsdale e già disponibile presso gli store Fnac e Darty.