Volkswagen ID.3 da 20 luglio 7 declinazioni nuova elettrica

Prosegue il programma di lancio della ID.3, la prima 'elettrica' di Volkswagen progettata esclusivamente per questo tipo di propulsione e realizzata sulla piattaforma MEB. A quattro settimane dall'apertura degli ordini della versione ID.3 1ST - la serie limitata 'First Edition' che era destinata a coloro che l'avevano prenotata ancora prima dei reveal ufficiale - la Casa di Wolfsburg annuncia ora la possibilità di ordinare la ID.3 in uno dei sette allestimenti programmati per il grande debutto commerciale. A partire dal 20 luglio (e nel corso di quella settimana in Italia) le concessionarie Volkswagen potranno concludere contratti con la clientela per le ID.3 Life, Style, Business, Family, Tech e Max che corrispondo ad altrettante combinazioni tra i contenuti, l'allestimento e le caratteristiche del sistema di propulsione 100% elettrica. Sono tutte basate sulla ID.3 ProPerformance che nella dotazione include navigatore con navigazione ottimizzata in base all'autonomia, controllo automatico della velocità e collegamento per lo smartphone con ricarica induttiva. ID.3 Pro Performance, va ricordato, è dotata di batteria da 58 kWh con consente un'autonomia fino a 420 km (WLTP). Il motore da 150 kW e 310 Nm di coppia permette una accelerazione da 0 a 60 km/h in soli 3,4 secondi. ID.3 Life è destinata ai clienti che cercano un prodotto entry-level senza sacrificare il confort. Le dotazioni includono riscaldamento del volante, riscaldamento del sedile e due prese USB-C aggiuntive. Il modello preconfigurato ID.3 Style propone invece un pacchetto di design che comprende fari Led a matrice, luci posteriori a Led con indicatore di direzione a scorrimento dinamico e tetto panoramico in vetro. La variante ID.3 Business è invece pensata per chi usa l'auto per lavoro: i contenuti in questo caso prevedono fari Led a matrice, vetri oscurati, pacchetto confort e pacchetto assistente con telecamera per la retromarcia e sistema di accesso senza chiave. ID.3 Family aggiunge quelle caratteristiche che rendono piacevoli i viaggi con tutta la famiglia, come i fari Led a matrice, il grande tetto panoramico in vetro, il sistema di aria condizionata Air Care a 2 zone, la telecamera per la retromarcia e il sistema di accesso senza chiave. Gli appassionati della tecnologia saranno invece soddisfatti dalla ID.3 Tech che propone il fari Led a matrice, il pacchetto di assistenza con Travel Assist, Side Assist e Emergency Assist, nonché il pacchetto di infotainment che include Head-up Display e impianto Sound Premium. Infine la ID.3 Max che offre il massimo in termini di design, tecnologia, sportività e confort, con tutti i pacchetti di equipaggiamento, più il sedile con massaggio elettrico e regolazione a 12 vie, lo sterzo progressivo e il Dynamic Chassis Control (DCC).