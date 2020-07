Smart EQ suitegrey, la fortwo elettrica in 100 esemplari

Dici smart e pensi alle tantissime possibilità di personalizzazione dell'auto in base ai propri gusti e alle tendenze del momento. Non è un caso che nella sua storia ormai ventennale ha visto il susseguirsi di numerosissime serie speciali, ognuna diversa dall'altra, e pronte a fare breccia nel cuore dei clienti in cerca di qualcosa di unico, speciale, come se fosse realizzato su misura per loro.

Smart, elettrica e sempre piu' personalizzata



Disponibile a partire da quest'anno solo nella versione elettrica, smart riparte dopo il lockdown con una limited edition speciale, la fortwo cabrio EQ suitgray, caratterizzata da un look distintivo e una dotazione di equipaggiamenti cuciti su misura per soddisfare ogni esigenza. La suitegrey debutta per la prima volta in versione full electric in appena 100 unità, per scoprire il piacere della guida 100% elettrica 'en plein air'. La capote tailor made grey in tinta con la carrozzeria total grey matt le conferiscono un look raffinato e sportivo allo stesso tempo, sottolineato dai cerchi in lega Brabus grey da 16" (prezzo da 34.195 euro). ''Le versioni speciali sono state una delle chiavi di successo di smart, soprattutto nel nostro Paese - ha dichiarato Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales Senior Manager Italia -.



Vere 'instant classic' che assecondano il desiderio di personalizzazione e lo stile individuale dei nostri clienti e, allo stesso tempo, garantiscono un forte vantaggio economico rispetto alle dotazioni offerte di serie''. Per il debutto di questa serie speciale e limitata, il marchio ha scelto la Lanterna di Fuksas a Roma da dove è partito il tour estivo di smart Drive-In, un progetto itinerante che vede protagonista la rete degli smart center italiani. Il brand riscopre, così, il piacere del cinema all'aperto e trasforma l'abitacolo della regina delle citycar in due posti in prima fila per assistere ai nuovi film prodotti dalla Fandango: 'Il regno' e 'Si muore solo da vivi'. Con l'occasione, smart lancia due contest che permetteranno, non solo di assistere alla proiezione, ma anche di vincere un posto da protagonisti durante la premiazione dei Corti d'Argento, la sezione dei Nastri d'Argento, uno dei più importanti riconoscimenti cinematografici italiani dedicata ai Cortometraggi. Una 'call to action' per aspiranti filmmaker, invitati a produrre un cortometraggio di massimo tre minuti sul tema della mobilità sostenibile. Il vincitore vedrà il proprio corto proiettato, fuori concorso, in occasione della premiazione dei Corti d'Argento e avrà a disposizione una smart EQ fortwo in comodato gratuito per dieci giorni.