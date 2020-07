Opel Corsa-e,elettrica 'democratica' con 337 km di autonomia

Accessibile, funzionale, pulita e democratica. Con Corsa-e, Opel apre la strada alla mobilità elettrica per tutti. La sesta generazione offre per la prima volta una versione elettrica a batteria con un'autonomia fino a 337 chilometri (nel ciclo WLTP). La batteria da 50 kWh può essere ricaricata rapidamente fino all'80 per cento della capacità in soli 30 minuti. Opel Corsa-e è pronta per tutte le opzioni di ricarica -Wallbox, ricarica rapida o cavo e presa domestica - e la batteria è coperta da una garanzia di otto anni o 160.000 km. A bordo l'equipaggiamento comprende climatizzatore elettronico, freno di stazionamento elettrico e sistema "keyless start", oltre al sistema Multimedia radio con schermo touch a colori da 7 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e cruscotto digitale. Sono installati senza costi aggiuntivi anche sistemi come l'Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Rilevamento pedoni, il Sistema di mantenimento della corsia di marcia, il Riconoscimento cartelli stradali e il Cruise control. E' uno standard anche il caricatore ad alto voltaggio monofase da 7,4 kW così come la capacità di ricaricare dalle colonnine Fast Charge in corrente continua da 100 kW.

Chi siede al volante ha la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida: Normal, Eco e Sport. In modalità Sport, reattività e dinamismo della vettura aumentano, con una moderata riduzione dell'autonomia. In modalità Eco, Opel Corsa-e funziona con un'efficienza superiore.Il sistema di propulsione di Opel Corsa-e permette di guidare a emissioni zero con il massimo piacere di guida. Con una potenza di 100 kW (136 CV) e una coppia istantanea massima di 260 Nm, Opel Corsa-e spicca per reattività, agilità e dinamismo. Opel Corsa-e passa da 0 a 50 km/h in soli 2,8 secondi e in soli 8,1 secondi da 0 a 100 km/h, un risultato degno di una sportiva. La velocità massima di 150 km/h è limitata elettronicamente.Opel Corsa-e utilizza una pompa di calore per riscaldare e raffreddare l'abitacolo. La pompa di calore è più efficiente dei tradizionali sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento e consuma meno energia, a tutto vantaggio dell'autonomia.Su Opel Corsa-e debuttano tecnologie e sistemi di assistenza alla guida solitamente presenti in segmenti di mercato superiori. Tra le funzioni principali spiccano i fari anteriori adattivi Intellilux LED matrix che non abbagliano gli altri automobilisti e che Opel mette a disposizione del grande pubblico per la prima volta nella categoria delle piccole.



Sistemi di assistenza alla guida all'avanguardia incrementano la sicurezza. L'Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni è attivo tra i 5 e gli 85 km/h e risulta particolarmente utile soprattutto nel traffico urbano.



Grazie alla telecamera anteriore hi-tech, il riconoscimento cartelli stradali è in grado di rilevare un gran numero di informazioni, tra cui i cartelli dinamici a LED. Su nuova Opel Corsa debuttano anche il Cruise control basato su radar e il Sistema di protezione della fiancata Flank guard basato su sensori, entrambi offerti in opzione. Grazie ai nuovi sistemi di infotainment, Opel Corsa e i suoi passeggeri possono viaggiare sempre connessi. Il sistema Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7 pollici e il sistema top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 10 pollici offrono anche il nuovo servizio telematico "OpelConnect".



Funzioni utili, come la Navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (ecall), consentono di viaggiare in tutta tranquillità. Infine, grazie all'app "Free2Move" è possibile vedere le stazioni di ricarica pubbliche disponibili e di effettuare il pagamento della ricarica.