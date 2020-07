Panther Progettouno, supercar da soli 21 esemplari

Dopo il suo debutto come prototipo lo scorso anno, la Panther Progettouno è pronta alla produzione.



La supercar firmata Ares Design ha infatti compiuto la sua transizione dal prototipo di pre-produzione al modello di produzione, che, secondo i progetti, dovrebbe essere limitata a soli ventuno esemplari. Per celebrare il momento, Ares Design ha anche realizzato il primo filmato dinamico della Panther Progettouno. Il film, girato sulle strade di campagna intorno a Modena, si intitola Shaping Carbon', un riferimento al materiale di cui è fatto il corpo della supercar. Lo stile della supercar e il suo nome sono evidenti riferimenti all'iconica De Tomaso Pantera degli anni '70 e '80. La carrozzeria aggressiva è realizzata interamente in fibra di carbonio ed è stata perfezionata attraverso la tecnologia CFD per ottenere le migliori prestazioni aerodinamiche. Il tema retrò prosegue all'interno con uno in stile classico, che però lascia spazio anche a un pannello strumenti digitale, pelle su misura e tappezzeria in alcantara, finiture in fibra di carbonio e interruttori in alluminio. La Panther dispone anche di un sistema audio ad alta definizione Daniel Hertz. Mentre il corpo è sagomato per assomigliare alla supercar classica (è dotata anche di fari a LED pop-up), l'hardware è il più moderno possibile. La Panther Progettouno si basa sulla Lamborghini Huracan, con un V10 aspirato da 5,2 litri. Collegato a una trasmissione a doppia frizione a sette velocità e a controllo elettronico Haldex AWD, il V10 spinge la Panther da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi e su una velocità massima di 325 km/h. La produzione della supercar Panther Progettouno, che è il primo modello del programma Legends Reborn di Ares Design, è già iniziata. Ognuno dei 21 esempi ha un prezzo a partire da 615000 euro.

Guarda le fotoPanther Progettouno