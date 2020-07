Cupra el-Born, l'elettrica e dinamica della casa spagnola

Si chiama el-Born ed è il primo modello completamente elettrico di Cupra. La casa spagnola ha confermato l'arrivo del modello che, in forma di concept, era stato presentato in occasione del Salone di Ginevra dello scorso anno. Da allora, il team del Centro Tecnico di Martorell ha continuato a lavorare all'evoluzione della concept car, puntando su ancora più sportivo e un design ad effetto. Il nuovo modello sarà prodotto presso lo stabilimento di Zwickau, in Germania.



"Abbiamo portato il concept originario a un livello superiore - ha detto il Presidente di CUPRA, Wayne Griffiths - creando un nuovo design sportivo e dinamico e lavorando ulteriormente al contenuto tecnologico dal punto di vista ingegneristico. CUPRA el-Born è la prova vivente che prestazioni ed elettrificazione possono essere un connubio perfetto". Prestazioni e dinamismo di CUPRA el-Born sono stati al centro degli obiettivi del marchio durante il processo di sviluppo della vettura, che offre ora un'accelerazione 0-50km/h in soli 2,9 s. Il controllo dinamico dell'assetto (DCC Sport), sviluppato esclusivamente sulla piattaforma MEB per CUPRA el-Born, combina l'altezza di guida sportiva della vettura con un sistema che permette di adattarsi automaticamente a qualsiasi condizione stradale. Sul fronte della tecnologia CUPRA el-Born offre una ricca dotazione, con anche l'Head-up Display con realtà aumentata. Grazie all'efficiente batteria da 77kWh, l'autonomia arriverà fino a 500 km con una singola ricarica, mentre basteranno 30 minuti di ricarica veloce perché CUPRA el-Born possa percorrere almeno 260 km. L'abitacolo rispetta la filosofia CUPRA con i sedili sportivi di tipo bucket, il nuovo volante con selettore del profilo di guida (Drive Profile Selection) e la selezione di materiali di alta qualità e riciclati. Il lancio di CUPRA el-Born è previsto per il 2021 e punta ad aggiungere alla mobilità sostenibile anche il carattere dinamico di una piccola sportiva.