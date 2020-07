Goupil G6, a settembre l'elettrico per lavoro urbano

Arriverà il prossimo mese di settembre il nuovo veicolo commerciale Goupil G6. Distribuito in Italia da Exelentia Srl, il veicolo è totalmente elettrico, con autotelaio compatibile con soluzioni modulari e allestimenti flessibili e sviluppato per il lavoro urbano di corrieri, logistica, imprese, rivenditori e operatori dell'ultimo miglio.



Il nuovo Goupil G6 offre, in base alla configurazione scelta, un carico utile fino a 1200 kg e un volume di carico fino a 9 m3.



Per garantire una percorrenza sicura e regolare, sia nei centri urbani che in periferia, il G6 raggiunge una velocità di 80 km/h e ha un'autonomia fino a 152 km (secondo il ciclo WLTP). La batteria ha una capacità di 28,8 kWh e una facilità di gestione nei tempi e nel modo 2 e 3 di ricarica. Grazie al caricabatteria da 6,6 kW, la batteria può essere ricaricata completamente in 5 ore con il modo 3. Punto di forza del G6 sono le dimensioni compatte (larghezza 1704 mm e lunghezza 4796 mm), che consentono al veicolo di muoversi agevolmente negli spazi cittadini. Goupil è una società del Gruppo Polaris Industries e produce in Europa, da oltre vent'anni, veicoli elettrici studiati su misura per le specifiche esigenze degli utilizzatori finali. Autonomia, volumi e capacità di carico sono gli elementi sui quali il costruttore si affida per consentire a G6 di proporsi come un veicolo commerciale efficiente e competitivo nella categoria dei veicoli leggeri fino a 35 quintali. In quanto a vivibilità del mezzo, il G6 presenta un equipaggiamento standard composto di: cabina a 3 posti, alzacristalli elettrici, specchietti retrovisori esterni riscaldati, frenata rigenerativa, sensore di luce e pioggia, riscaldamento da 5.000 W. Per garantire un'esperienza unica e un comfort di viaggio ottimale, un display LCD posizionato al centro della cabina consente al guidatore di monitorare lo stato del veicolo e gli dà accesso a funzioni come la regolazione del freno elettrico, luci a LED anteriori o specchietti retrovisori esterni. G6 è un veicolo a trazione anteriore e presenta una forma base di autotelaio su cui allestire soluzioni flessibili e componibili. Per non ingombrare gli spazi di personalizzazione della carrozzeria, le batterie al litio si trovano sotto i sedili della cabina, lasciando l'intera parte posteriore del telaio disponibile per la customizzazione. L'autotelaio è, infatti, configurabile in numerosi allestimenti, come piano di carico in alluminio (pick-up o ribaltabile), furgone o vasca.