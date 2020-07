Ford Bronco, reveal il 13 luglio: poi via agli ordini

Tra due settimane, la Ford Bronco del 2021 verrà finalmente mostrata al pubblico. Le prenotazioni dei clienti per la Ford Bronco 2021 saranno aperte il 13 luglio, lo stesso giorno del reveal. Come per la Ford Mustang Mach-E per la quale doveva essere sborsato un deposito di 500 dollari, anche per il Bronco è previsto un deposito per l'ordine di 100 dollari, proprio come il Tesla Cybertruck. Ford prevede di vendere ogni anno fino a 200.000 unità della gamma Bronco. Il processo di ordini dovrebbe inoltre seguire il sistema di prenotazione di Mach-E, consentendo al titolare della prenotazione di selezionare un rivenditore Ford preferito. Le prenotazioni verranno quindi convertite in ordini in una data successiva all'apertura del booking. In questa fase, il titolare della prenotazione sarà in grado di confermare il proprio rivenditore scelto, negoziare un prezzo e configurare le opzioni per il proprio Bronco. Chiunque prenoti la Ford Bronco del 2021 avrà comunque una lunga attesa: le consegne ai clienti non partiranno nell'aprile 2021. Si prevede che la Ford Bronco Sport più piccola arrivi invece prima. Gli ordini per Bronco Sport inizieranno presumibilmente il primo luglio 2020, mentre le consegne dei clienti inizieranno a novembre. I prezzi per la Ford Bronco del 2021 non sono noti, ma speriamo che Ford confermerà quanto costerà il 13 luglio.