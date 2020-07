Bugatti Chiron Pur Sport supera i test all'Inferno Verde

Bugatti ha completato una parte dei test per la nuova hypercar Chiron Pur Sport utilizzando il Nordschleife che, all'interno del Nurburgring, è considerato il circuito più impegnativo del mondo motivo per cui è soprannominato 'Inferno Verde'. Un nastro di asfalto con 33 curve a sinistra e 40 curve a destra, 17 per cento in salita e in discesa e un dislivello di 300 metri per una lunghezza di 20.832 chilometri. Dopo settimane di prove su vari circuiti e strade pubbliche, la nuova Bugatti Chiron Pur Sport è sottoposta in queste condizioni estreme ai controlli di messa a punto finale del software di controllo del telaio che è responsabile anche dello sterzo, degli ammortizzatori e dell'ESC. ''E' estremamente importante che i clienti di Chiron Pur Sport possano percepire immediatamente l'approccio molto più radicale che abbiamo adottato per questo modello in termini di dinamica di guida - ha detto Stefan Ellrott, responsabile dello sviluppo di Bugatti - e con la sua insolita topografia, numerose curve e la sezione ad alta velocità il Nordschleife è l'ideale per la nostra nuova auto, che è più agile e più veloce''. E, per spiegare la presenza di un bolide scuro che sfreccia anche sulle strade pubbliche della zona, Ellrott ha precisato che ''oltre a guidare in pista, usciamo anche sulle autostrade e su altri percorsi intorno al Nurburgring. Siamo davvero soddisfatti dei risultati del nostro lavoro''. Nel corso dei test gli ingegneri di Bugatti si sono assicurati che Chiron Pur Sport funzioni perfettamente, non solo in situazioni estreme ma anche nell'uso quotidiano. ''In questo modo ci assicuriamo che la versatilità di questo nuovo membro della famiglia Chiron sia ugualmente tangibile - ha aggiunto Jachin Schwalbe, responsabile dello sviluppo del telaio - l'auto deve essere estremamente precisa e prevedibile, ma anche facile da guidare nel solito modo Bugatti, sia in pista che su strade pubbliche''. Con la sua aerodinamica ottimizzata, il rapporto di trasmissione più corto e pneumatici completamente nuovi, Pur Sport è considerata la variante più dinamica della famiglia Chiron. Proposta e praticamente già prevenduta nelle 60 unità previste ad un prezzo di 3 milioni di euro netti, inizierà ad essere prodotta nella sede centrale di Molsheim, in Francia, nella seconda metà del 2020.