Volkswagen Tiguan, evoluzione completa del suv più venduto

Nel 2019 in media ogni 35 secondi un esemplare del suv Tiguan è uscito dalle linee di uno dei quattro stabilimenti nel mondo (Wolfsburg, Kaluga, Shanghai e Puebla) per un totale di circa 911.000 unità con un ritmo di produzione che riflette lo sviluppo e il successo velocissimo di questa gamma. La prima generazione di Tiguan fu presentata in anteprima mondiale nel 2007 in occasione del Salone dell'Automobile di Francoforte (IAA) e sempre nello stesso anno fu introdotta sul mercato inizialmente proposta con la trazione integrale 4Motion. Ora il suv best seller della Casa di Wolfsburg si presenta con un sostanziale aggiornamento. ''Con la seconda generazione della Tiguan abbiamo avviato la nostra strategia globale nel campo dei suv nel 2016 - ha commentato Ralf Brandstaetter, COO e neo designato CEO della marca Volkswagen - Ora compiamo il passo successivo elettrizzando, digitalizzando e collegando in rete la nuova Tiguan. Ciò significa che il suv compatto è pronto per affrontare le sfide del nostro tempo''. Tutti gli elementi tecnologici essenziali di questo modello sono evoluti in misura significativa: la Volkswagen elettrifica la Tiguan che diventa eHybrid dotandola di un nuovo e modernissimo propulsore ibrido plug-in con potenza di sistema di 245 Cv e con autonomia 100% elettrica di circa 504 km secondo il ciclo WLTP. Utilizzando la modalità GTE, che si attiva tramite un pulsante posizionato accanto alla leva del cambio DSG, Tiguan eHybrid offre una dinamica particolare in quanto il motore elettrico e il TSI si uniscono per fornire la massima potenza di sistema.Un'altra novità è rappresentata dal debutto del modello Tiguan R, spinto da un potente TSI da 320 Cv abbinato a una nuova trazione integrale con torque splitter. Ma la novità concretamente più importante è l'aggiornamento della gamma a gasolio: grazie all'adozione del twin dosing, Volkswagen è riuscita a rendere i propulsori Turbodiesel TDI di Tiguan tra i motori a combustione più puliti a livello mondiale.





Tutti i motori TDI di Tiguan - particolarmente apprezzati - sono ora dotati di due catalizzatori SCR disposti in sequenza, ciascuno con iniezione di AdBlue separata. Questa tecnologia (denominata appunto twin dosing) ha consentito di ridurre gli ossidi di azoto NOx in modo significativo rispetto al modello precedente. Il catalizzatore SCR numero 1, posizionato vicino al motore, raggiunge la propria temperatura di esercizio ottimale poco dopo l'avviamento.

Le emissioni di NOx vengono così ridotte molto rapidamente; inoltre, la disposizione vicino al motore rappresenta un vantaggio quando si guida ai bassi carichi. Il catalizzatore SCR numero 2 si trova nel sottoscocca; per effetto della maggiore distanza dal motore, i gas di scarico a monte del secondo catalizzatore sono fino a 100C più freddi. Questo catalizzatore SCR funziona, pertanto, soprattutto in presenza di carichi elevati, per esempio durante la guida ad alta velocità o in forte salita. Indipendentemente dalla modalità di funzionamento del motore, il twin dosing assicura che uno dei due catalizzatori SCR funzioni sempre alla temperatura di esercizio ottimale e, di conseguenza, gli ossidi di azoto vengano post-trattati in modo particolarmente efficiente e convertiti in acqua e azoto, un gas innocuo. Si arricchiscono anche le dotazioni: grazie al nuovo Travel Assist, ora Tiguan è in grado di viaggiare in modalità assistita fino a una velocità di 210 km/h (dinamica longitudinale e trasversale) e, grazie ai sistemi di infotainment di ultima generazione MIB3, offre una gamma completamente nuova di servizi e funzioni online a bordo.



Dal punto di vista estetico, Tiguan si distingue per il frontale ridisegnato. ''L'adozione della nuova calandra ricorda modelli più grandi come Touareg o Atlas Cross Sport per il mercato nordamericano - spiega Klaus Zyciora, responsabile design del Gruppo Volkswagen - e fa apparire Tiguan ancora più forte''. Il cofano motore è rialzato, mentre la calandra, che ospita i fari con tecnologia Led, presenta una maggiore larghezza. Inediti anche gli scudi paraurti presentano un design inedito mentre nella parte posteriore spicca al centro, sotto il logo VW, la nuova scritta Tiguan.