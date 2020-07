Audi e-tron S e Sportback, i suv con 3 motori elettrici

Audi rafforza la sua offensiva elettrica all'insegna dell'agilità e del dinamismo. A partire dal terzo trimestre dell'anno arrivano sul mercato le nuove Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback. Le elettriche dei quattro anelli scattano da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, raggiungendo la velocità massima autolimitata di 210 km/h. I tre motori elettrici erogano una potenza massima, in modalità boost, di 503 CV e una coppia di 973 Nm.



Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback sono le prime vetture elettriche al mondo realizzate in grande serie a poter contare su tre motori a zero emissioni. Il powertrain si affida a dei propulsori asincroni che vengono realizzati quali strutture modulari. Il motore elettrico di maggiori dimensioni, che aziona l'assale posteriore nei modelli Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro, viene ora montato sull'asse anteriore grazie a dei supporti modificati. Il motore di minori dimensioni, adattato rispetto alle versioni 55 quattro, lavora ora al retrotreno, affiancato da una seconda unità 'gemella'. La batteria ad alta tensione, posizionata sotto la cellula abitacolo, può accumulare 95 kWh di energia elettrica, dei quali 86 kWh effettivamente fruibili. Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback percorrono sino a, rispettivamente, 360 e 365 chilometri nel ciclo combinato WLTP.



Per ottenere il massimo rendimento, nella maggior parte dei casi i suv elettrici Audi utilizzano in misura prevalente, quando non esclusiva, i motori posteriori. Il propulsore anteriore si attiva qualora il conducente richieda più potenza di quanta i motori elettrici posteriori possano fornire.



Alla trazione integrale quattro elettrica si accompagna un'innovazione tecnica: il torque vectoring elettrico, che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori portando i vantaggi garantiti dal 'classico' differenziale sportivo Audi nell'era della mobilità a zero emissioni. La collocazione in posizione ribassata della batteria ad alta tensione e l'equilibrata ripartizione dei pesi tra gli assali favoriscono la maneggevolezza e la reattività delle vetture. Complici gli specchietti retrovisivi esterni virtuali (a richiesta), Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback sono caratterizzate da coefficienti di resistenza aerodinamica (CX) di riferimento. Nonostante l'impronta a terra maggiorata di 46 mm rispetto ai modelli standard, Audi e-tron S Sportback può contare su di un CX di 0,26 (0,28 per Audi e-tron S). Analogamente ad Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro, le varianti S si avvalgono dell'impianto frenante elettroidraulico (l'energia generata dalle manovre ordinarie di decelerazione viene immagazzinata nella batteria). Il design dei modelli Audi e-tron S è caratterizzato dalla griglia single frame ottagonale e dal bordo inferiore dei proiettori a Led con quattro segmenti orizzontali che fungono da luci diurne e definiscono la firma luminosa dell'auto. Ai paraurti dal look specifico si accompagna l'inserto all'estrattore a tutta larghezza. Ciascun passaruota è ampliato di 23 mm rispetto ad Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro. Entrambi i modelli S a zero emissioni possono essere dotati dei proiettori a Led Digital Matrix, al top della gamma.



La grinta di Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback è rafforzata dalle tonalità scure degli interni. La plancia, suddivisa per livelli orizzontali, realizza un unico arco avvolgente, denominato 'wrap-around', che si protende fino ai rivestimenti delle portiere.



Analogamente a tutti i modelli di Ingolstadt, anche Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback adottano il sistema di comando MMI touch response: l'utilizzo è intuitivo e pratico.