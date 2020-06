Tecnomar for Lamborghini 63, yatch che si ispira a Sián FKP37

Automobili Lamborghini e The Italian Sea Group presentano in anteprima mondiale Tecnomar for Lamborghini 63, il nuovo motor yacht della flotta Tecnomar, una limited edition che celebra l'anno di fondazione di Lamborghini.



Il progetto del Tecnomar for Lamborghini 63, iniziato con sessioni congiunte di analisi del design, è sviluppato da Tecnomar con il contributo del Centro Stile Lamborghini ed è ispirato alla Lamborghini Sián FKP 37.

Grazie ai due motori MAN V12-2000HP il motor yacht potrà raggiungere i 60 nodi di velocità e sarà l'imbarcazione più veloce della flotta Tecnomar di The Italian Sea Group, in grado di soddisfare le esigenze dei collezionisti e di chi ama vivere il mare. L'utilizzo di fibra di carbonio, elemento tipico delle vetture Lamborghini, garantisce la classificazione nel range delle imbarcazioni ultraleggere con un peso massimo di 24 tonnellate per 63 piedi di lunghezza.



Il design degli esterni del motor yacht è caratterizzato da una silhouette supersportiva, cutting-edge e fuori da qualsiasi schema tipicamente nautico. Scafo e sovrastruttura nascono da una carena performante progettata dal team di ingegneri navali specializzati nello studio dell'idrodinamica e rilanciano in chiave contemporanea le storiche linee create da Marcello Gandini per le iconiche vetture Lamborghini Miura e Countach degli anni '60 e '70. L'hard top si ispira ai modelli roadster di Lamborghini, garantisce prestazioni aerodinamiche sorprendenti e nello stesso tempo protezione dal sole e dal vento. Le luci di prua sono un omaggio alla concept car Terzo Millennio e alla Lamborghini Sián FKP 37.



Gli interni del Tecnomar for Lamborghini 63 sono il risultato di una progettazione high-tech basata sull'uso di materiali altamente performanti, in termini di peso e funzionalità, coniugati con la tradizione artigianale del made in Italy. Le scelte di customizzazione sono molteplici: dal colore degli esterni che riprende le verniciature Lamborghini e specifiche livree, agli interni, disponibili in due versioni.



La plancia di comando interpreta in chiave nautica il cockpit automobilistico, in cui tutti i sistemi di navigazione e monitoraggio sono completamente integrati.



Come nelle supersportive Lamborghini, si trovano inoltre i dettagli in fibra di carbonio, l'utilizzo del Carbon Skin, i sedili sport e il timone/volante. Infine l'inconfondibile bottone "start&stop", presente sullo yacht in due unità, una per motore, è proprio lo stesso che avvia il motore delle vetture Lamborghini. Il primo esemplare di Tecnomar for Lamborghini 63 sarà pronto all'inizio del 2021.