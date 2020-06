Hyundai i10 N Line, via alla produzione in vista lancio Ue

Hyundai ha annunciato l'avvio della produzione della nuova i10 N Line nello stabilimento Assan Otomotiv Sanayi di Smirne, in Turchia. Ispirata alla gamma N delle auto ad alte prestazioni di Hyundai, anche nuova i10 N Line - che sarà disponibile in Europa a partire da questa estate - si distingue per il carattere sportivo, che si apprezza nel design esterno, così come in quello degli interni. Quarto modello Hyundai ad essere equipaggiato con l'allestimento sportivo N Line, questa versione della ultima genetazione della i10 conferma il suo carattere sportivo anche grazie ad un esclusivo motore 1.0 Turbo GDi da 100 Cv e 172Nm di coppia, che rende la guida ancor più dinamica e divertente.



''Dando a Nuova i10 il suo motore più potente - ha commentato Andreas-Christoph Hofmann vice presidente marketing e prodotto di Hyundai Motor Europe - abbiamo voluto sottolineare come l'allestimento N Line non abbia a che fare solo con il suo nuovo look, ma anche con la dinamicità. Aggiungendo questi elementi sportivi a quella che è una city car già molto sicura e affidabile, abbiamo voluto rendere il suo fascino apprezzabile da una platea ancor più ampia di clienti''.



La nuova i10 N Line combina il design dinamico di i10 con l'attitudine sportiva che caratterizza l'allestimento N Line. Il suo design esterno è caratterizzato da contrasti tra superfici morbide e linee nette. I paraurti e la calandra, completamente riprogettati, le conferiscono un aspetto dinamico ispirato ad alcuni dei modelli ad alte prestazioni Hyundai. All'interno, il volante e il cambio caratterizzati dal marchio N, insieme agli anelli delle bocchette di ventilazione rossi e alla pedaliera in metallo, conferiscono all'abitacolo un carattere grintoso e sportivo.