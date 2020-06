McLaren 720S Le Mans, serie speciale celebra vittoria 24 Ore

E' domenica 18 giugno 1995 e il terzetto di piloti composto da JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya vince la 24 Ore di Le Mans alternandosi al volante della McLaren F1 GTR numero 59. Oggi, 25 anni dopo, Il celebre costruttore britannico celebra questa impresa - si trattava del debutto della McLaren in questa massacrante gara di durata - con una Edizione Limitata della 720S denominata appunto Le Mans.



Disponibile nelle verniciature Orange o Sarthe Grey con colori interni in arancione e grigio a contrasto o complementari, la McLaren 720S Anniversary Le Mans sarà prodotta in soli 50 esemplari per tutti i mercati mondiali, di cui 16 per l'Europa.

Questa edizione porta la 720S - si legge nella nota di McLaren - ad un nuovo livello di esclusività, dato che ogni vettura porterà una targa dedicata 'McLaren 25 Anniversary Le Mans' con numerazione progressiva e il VIN (il numero identificativo) di ogni veicolo inizierà con la cifra 298 per ricordare il numero di giri completati dalla F1 GTR, la vettura vincente che ne realizzò nel 1995 uno in più rispetto alla sua rivale principale. Ulteriori personalizzazioni esterne della 720S Anniversary Le Mans includono la presa d'aria, gli esclusivi cerchi a 5 razze con l'incisione LM, la presa d'aria sul tetto in nero lucido, i vetri posteriori in policarbonato, i parafanghi anteriori in fibra di carbonio, le pinze dei freni color oro con l'incisione Le Mans e diversi componenti della carrozzeria in nero lucido a contrasto. Di rilievo le ali del paraurti in fibra di carbonio che ottimizzano la portanza aerodinamica generata dalla rotazione dei pneumatici anteriori e contribuiscono a ridurre il peso del veicolo. Nell'abitacolo, dal look decisamente corsaiolo, spiccano i sedili racing in fibra di carbonio, la scelta di due temi in Alcantara nero su misura con accenti in McLaren Orango o Dove Grey, i poggiatesta ricamati con logo McLaren 25 anniversary Le Mans, la marcatura del volante a ore 12 che rispecchia il colore interno e i tappetini con il logo McLaren 25 anniversary Le Mans. Ogni acquirente della 720S Le Mans potrà sperimentare le sorprendenti prestazioni fornite dal motore centrale M840T 4.0 litri da 720 Cv, un bi-turbo V8 che permette di accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiungere - in assenza di limiti - i 341 km/h.



La struttura centrale Monocage II in fibra di carbonio e il sistema di sospensione Proactive Chassis Control II contribuiscono a una dinamica che McLaren definisce ineguagliabile. La nuova 720S Le Mans può essere ordinata presso tutti i concessionari McLaren con consegne ai clienti a settembre. Il prezzo base per il mercato italiano è di 305.642 euro.