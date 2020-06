Peugeot Rifter Mix, c'è anche allestimento Allure

Si aggiunge la versione Allure alla gamma Rifter di Peugeot. Il modello della casa del Leone, nella versione MIX che unisce il carattere di un SUV con le caratteristiche di un veicolo multispazio ad elevata funzionalità, si arricchisce infatti dell'allestimento che porta in dote una dotazione da primo della classe. Con un listino di 19.197 euro, rispetto alla versione Active, Rifter MIX Allure beneficia di una dotazione arricchita che contempla di serie la console centrale in versione alta con portaoggetti, le prese USB aggiuntive per i sedili posteriori, il freno di stazionamento elettrico, i sensori di parcheggio posteriori, gli alzacristalli elettrici posteriori, i sedili anteriori con un numero maggiore di regolazioni, i fari fendinebbia e le luci diurne a LED, ma anche il touchscreen da 8" con funzionalità mirror screen, la presa USB ed il Bluetooth. Tanti sono i dettagli che distinguono Rifter, come le protezioni laterali ed il passaruota, uniti al corpo vettura rialzato ed alle ruote di grandi dimensioni. In termini di progettazione, Rifter si basa sulla piattaforma EMP2 che garantisce una elevata abitabilità di bordo e la firma tecnologica delle autovetture del Leone, l'i-Cockpit, trova posto anche in questo modello. La vocazione da SUV non è solo estetica, ma anche tecnologica, grazie alla disponibilità di dotazioni riprese dalla gamma degli sport utility Peugeot. Uno fra tutti la disponibilità dell'Advanced Grip Control, il sistema di motricità avanzata che permette di aumentare la trazione sui fondi più difficili. Fin dal lancio, nel listino di RIFTER ha trovato posto anche la versione MIX, una variante immatricolata come autocarro a 5 posti, quindi in linea con le prerogative fiscali di cui si avvantaggia questo tipo di omologazione. Rifter MIX è disponibile nella lunghezza Standard di 4,4 metri e propone la scelta tra il motore Diesel BlueHDi ed il benzina PureTech. Il Diesel in due distinte potenze, da 100 CV o 130 CV, con possibilità di cambio automatico EAT8 per quest'ultima. Il benzina è costituito dal PureTech da 110 CV con cambio manuale a 6 rapporti, che vede oggi l'ingresso in gamma anche con il ricco allestimento Allure.