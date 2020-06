Dr Automobiles prende il volo con il Suv F35

Si chiama 'F35' il nuovo Suv prodotto dalla DR Automobiles di Isernia che diventa il top di gamma. Il nome di 'battesimo' richiama il caccia americano per rimarcare il nuovo corso del brand DR, inaugurato a marzo con la presentazione della DR 5.0 ad avanzata tecnologia. "Il design idrodinamico della DR F35 - si legge nella scheda tecnica - è ispirato al naturale scorrere dell'acqua. Un girovita ondulato si estende dagli indicatori di direzione fino alla parte posteriore dell'auto, conferendole una sensazione di forza e dinamismo. Il tutto garantisce a questo SUV un'ottima aerodinamica con un CX tra i più bassi della categoria: 0,338".

"Come tutte le DR - sottolinea l'azienda -, grazie alla tecnologia bimodale sviluppata sin dai suoi esordi, è disponibile con alimentazione benzina/GPL. Bassi consumi, basse emissioni, nessuna ecotassa e nessun blocco alla circolazione, aspetti che, oggi, rappresentano un vero plus". La DR F35 è un 1.5 turbo benzina da 156 CV, trasmissione manuale ed automatica con doppia frizione a secco a 6 rapporti.