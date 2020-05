Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, emissioni CO2 calano del 24%

Lancia Ypsilon, a 35 anni dall'esordio, entra nel mondo 'green' unendo i vantggi della tecnologia mild hybrid ai quei valori, lo stile e l'eleganza, che da sempre la contraddistinguono e che nel primo trimestre 2020 le hanno fatto conquistare il primo posto nel segmento con una quota del 16,2%.



Con il lancio della nuova versione Hybrid EcoChic, Lancia propone - a fianco dell'apprezzata EcoChic con alimentazione a metano - un modello perfettamente in linea con le nuove esigenze di mobilità urbana. Un debutto quello della nuova Ypsilon - lo ha sottolineato Antonella Bruno, head of Lancia brand, durante la conferenza virtuale di presentazione - che risponde perfettamente alle nuove tendenze nei comportamenti individuali post-Covid. ''Oggi sentiamo tutti un maggior bisogno di sicurezza e di benessere. Cerchiamo ambienti protetti, nei quali ritrovare una nuova forma di libertà individuale e l'auto è sicuramente uno di questi. Viviamo - ha detto la Bruno - anche un momento di 'ripresa' nel quale si percepisce il desiderio di energie positive, unito alla ricerca del bello anche negli oggetti di uso quotidiano. Una terza tendenza è quella che viene definita nuova consapevolezza che si traduce in maggiore rispetto per sé, per gli altri e per l'ambiente che ci circonda''.



Ypsilon Hybrid EcoChic consente - con il suo sistema BSG (Belt integrated Starter Generator) che affianca il funzionamento del motore Firefly 1.0 a 3 cilindri da 70 Cv - un abbattimento dei consumi e quindi delle emissioni di CO2 che può arrivare fino al 24%, con grandi vantaggi per l'ambiente ma anche per il confort di guida. Il BSG consente infatti riavvii del motore termico silenziosi e senza vibrazioni nelle fasi di funzionamento del strart&stop e permette la funzione del 'veleggio' che fa avanzare l'auto quando si toglie il piede dall'acceleratore. Inoltre Ypsilon Hybrid EcoChic offre tutti i vantaggi dell'omologazione come veicolo ibrido - oltre ad essere conforme alla normativa Euro 6d Final - e assicura, a seconda delle diverse norme locali, agevolazioni quali libertà di accesso e circolazione nei centri urbani, riduzione del costo del parcheggio in centro e agevolazioni fiscali.



Con il lancio di Ypsilon Hybrid EcoChic debutta la serie speciale Maryne, che propone di serie climatizzatore manuale, il sedile di guida regolabile in altezza, sedile posteriore sdoppiato, radio Bluetooth con comandi al volante, la presa USB e la tecnologia DAB (Digital Radio), il cruise control e i sensori pioggia e crepuscolare. Dal punto di vista estetico, esprime la propria attitudine EcoChic con il suo elegante 'dress code' in Blu Maryne e alle finiture estetiche estremamente ricercate. Spiccano il nuovo badge Hybrid sul portellone posteriore, il logo EcoChic sul montante e i vetri privacy.



Nuove anche le finiture in Dark Grey brunito che caratterizzano la griglia inferiore e il baffo porta logo, oltre alle calotte specchi, le maniglie porta e il logo firma del portellone posteriore. Nuova Ypsilon Hybrid è anche dotata del pacchetto D-Fence by Mopar che comprende un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall'esterno (blocca il particolato e praticamente il 100% degli allergeni, e riduce del 98% la formazione di muffe e batteri); di un purificatore per l'abitacolo che filtra le micro-particelle e di una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili. La vocazione ecologica di Ypsilon Hybrid è ribadita, oltre che dall'utilizzo del motore 'green', dall'adozione di tessuti per i sedili realizzati con filato Seaqual. Si tratta di un materiale ottenuto da plastica raccolta dal Mediterraneo con l'aiuto dei pescatori e poi trasformata in un filato in poliestere. Durante la fase di tessitura, il Seaqual viene mescolato con altre fibre naturali, riciclate o recuperate.



Ypsilon Hybrid EcoChic può essere ordinata anche con gli allestimenti Silver e Gold. Oltre alla dotazione standard, l'allestimento Gold propone volante e cuffia del cambio in pelle, specchietti elettrici, sensori di parcheggio posteriori, scarico cromato, cerchi style da 15 polici, calotte specchi in nero lucido, fendinebbia integrati, infotainment Uconnect con radio 5 pollici touchscreen con Bluetooth, tecnologia DAB e servizi live integrati, comandi al volante e USB. Gli interni sono in tessuto Jacquard, impreziositi da fili oro o blu.



Perfettamente in linea coi tempi anche la proposta che FCA Bank ha realizzato per il debutto della nuova Ypsilon, prima Lancia ibrida di questo celebre marchio. Sino al 30 giugno il costo sarà di 4 euro al giorno, secondo una formula innovativa di finanziamento che prevede zero anticipo, zero rate fino al 2021 con le prime 18 rate mensili da 115 euro (appunto 4 al giorno) e poi 72 rate da 185 euro (TAN 6,85% e TAEG 9,03%).