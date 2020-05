Citroën, la C-Series sbarca su Grand C4 SpaceTourer

Con Grand C4 SpaceTourer Citroën continua la commercializzazione della serie speciale trasversale alla gamma, denominata "C-Series", con commercializzazione a seconda dei Paesi.



Il nome di questa serie speciale ha un preciso riferimento alla 'C' di Citroën, alla firma comfort e al carattere del design dei suoi modelli. Posizionata nella fascia centrale del mercato, questa edizione speciale si distingue per colori e materiali specifici, oltre agli equipaggiamenti al servizio del comfort.



Protagonista tra le monovolume 7 posti di segmento C, Grand C4 SpaceTourer è un modello di successo con quasi 440.000 veicoli venduti a partire dal suo lancio nel 2013, al secondo posto nel suo segmento in Europa e in Francia nel 2019.



Grand C4 SpaceTourer offre una risposta realizzata sulla base del programma Citroën Advanced Comfort che pone il comfort al centro dello sviluppo delle auto della marca, un comfort globale, moderno e per tutti gli occupanti. Grand C4 SpaceTourer si distingue per il suo design moderno e innovativo all'esterno come all'interno, il suo comfort delle sospensioni o il suo abitacolo accogliente e luminoso grazie al parabrezza panoramico. Grand C4 SpaceTourer è spazioso e offre grande abitabilità e modularità, con5 sedili posteriori individuali e ripiegabili a tavolino di cui 3 posti in fila 2 della stessa larghezza, con schienale reclinabile e scorrevoli e un bagagliaio con capacità fino a 704 litri. Connesso e tecnologico, offre 15 aiuti alla guida per semplificare la guida quotidiana e motorizzazioni performanti ed efficienti.