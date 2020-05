Citroen C5 Aircross, 130mila vendite: ora anche C-Series

Lanciato in Europa all'inizio del 2019, C5 Aircross si è imposto da subito nel segmento C conquistando ad oggi oltre 130mila clienti e guadagnandosi il titolo di seconda vettura più venduta di Citroën nel 2019. Comfort e modularità di riferimento, grazie alle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi, i sedili Advanced Comfort, C5 Aircross offre un volume del bagagliaio 'best in class' che va da 580 litri a 720 litri e mette a disposizione del guidatore 20 tecnologie di assistenza alla guida tra cui l'Highway Driver Assist (dispositivo di guida autonoma di livello 2) e 6 tecnologie di connettività. C5 Aircross inaugura inoltre la mobilità in classe ë-Confort nella sua versione ibrida plug-in, con potenza complessiva di 225 cavalli, autonomia di 55 km in modalità 100% elettrica, emissioni di CO2 a partire da 32 g/km, consumi da 1,4 L/100 km. La gamma si arricchisce ora con la serie speciale C-Series che si distingue per colori e materiali specifici oltre agli equipaggiamenti che facilitano la vita a bordo. La versione C-Series punta sulla personalizzazione, e inaugura un nuovo colore per i Pack Color, il Deep Red, che va a sostituire il Pack Color Red. Questo Pack Color è costituito da tocchi di colore di un rosso scuro con effetto metallico elegante e dinamico sugli Airbump, sui paraurti anteriori e sulle barre al tetto. Il badge distintivo C-Series in rilievo decora le portiere anteriori. Per lasciare al cliente la possibilità di personalizzare la propria vettura, sono disponibili anche gli altri Pack Color, Silver e White. I colori proposti per la carrozzeria vanno dal bianco (Natural White o Pearl White) al nero (Pearl Black) passando per il grigio (Steel Grey o Platinium Grey). Per offrire un ulteriore elemento di distinzione, è disponibile un'offerta bi-colore, che abbina il tetto a contrasto Black alle altre tinte della carrozzeria. Per gli interni, la serie speciale si distingue per un ambiente specifico. La plancia decorata in TEP Grey è abbinata alla cinghietta con impunture bianche. Si abbina ai sedili Advanced Comfort caratterizzati da impunture bianche e da una fascia orizzontale rossa a contrasto nella parte alta dello schienale, che richiama i dettagli colorati degli esterni. Tappetini specifici anteriori e posteriori neri con impunture rosse completano il tutto. La versione C-Series si posiziona tra le versioni Feel e Shine, e offre: tecnologie di assistenza alla guida (Pack Drive Assist), tecnologie di connettività (Connect Nav, Connect Assist, Connect Play), equipaggiamenti che facilitano la vita quotidiana (Keyless Access & Start e retocamera vision 180°),, vetri posteriori e lunotto oscurati.