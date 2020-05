Seat Leon, ispirata dalla luce di Barcellona

La luce di Barcellona come ispirazione per il design di Seat Leon. Per i nuovi modelli del marchio, così come per altre iniziative di comunicazione, il sole e lo stile di vita della città catalana sono diventati un punto di riferimento anche in termini di design e per la nuova Leon, in particolare, riguarda direttamente la tecnologia di illuminazione dedicata ad una immediata riconoscibilità stilistica. Del pacchetto di tecnologie innovative sul fronte 'luce', la nuova arrivata in casa Seat è dotata di illuminazione ambiente avvolgente 'Smart wraparound', che non è solamente elemento decorativo all'insegna della personalizzazione, poiché fornisce anche una serie di funzioni legate alla sicurezza come il rilevamento di punti ciechi o l'assistenza all'uscita dalla vettura, luci posteriori 'coast-to-coast', indicatori di direzione posteriori dinamici, fari full LED e luci di benvenuto. Per questo, la campagna pubblicitaria di lancio dell'auto è nata all'insegna dello slogan 'Disegnata dalla luce'. Lo spot di lancio della quarta generazione della compatta di Barcellona trae ispirazione dal video di prodotto già online sul canale Youtube del marchio, con un montaggio di immagini reali e virtuali pensato per coinvolgere al il target di riferimento di Seat che, con un'età media di 35 anni, si classifica come il più giovane del mercato.



Sul fronte motorizzazioni, La nuova Leon sarà disponibile con una gamma di propulsori che, oltre alle inedite versioni mild hybrid e ibrida plug-in, annovera motori benzina, Diesel e TGI a metano. Per l'inizio della campagna di lancio, l'offerta propulsori per Leon si completa della versione Diesel TDI. In corrispondenza dell'arrivo delle prime unità in concessionaria, la hatchback si arricchisce dell'introduzione del nuovo propulsore 2.0 TDI 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti (disponibile per tutti gli allestimenti della versione compatta), mentre il motore 2.0 TDI 150 CV con cambio DSG a 7 rapporti è ora disponibile su entrambe le versioni di carrozzeria, 5 porte e Sportstourer. Entrambi i motori si basano sul nuovo efficiente propulsore quattro cilindri 2.0 TDI con un nuovo SCR a doppio dosaggio di AdBlue. La nuova Seat Leon 2.0 TDI 115 CV ha un prezzo a partire da 25200 euro per la versione Style. Il propulsore 2.0 TDI 150 CV con cambio DSG ha invece un prezzo a partire da 27800 euro per la versione hatchback in allestimento Style, e 28550 euro per il medesimo allestimento della versione familiare Sportstourer.