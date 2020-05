Italdesign svela Nissan GT-R 50 super gran turismo da 720 Cv

Con una insolita, ma riuscita, 'diretta' in streaming dal circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia, Italdesign ha presentato il primo esemplare della NissanGT-R 50, una serie celebrativa limitata a cinquanta esemplari che la Casa nipponica ha affidato per la progettazione e la costruzione alla Italdesign, in occasione dell'anniversario dal lancio della prima Gran Turismo Nissan avvenuto nel 1969. "Questo è un giorno davvero speciale - ha dichiarato Joerg Astalosch, CEO di Italdesign - dopo settimane estremamente difficili per tutti. Dopo aver dovuto rinunciare alla presentazione durante il Salone di Ginevra e, dopo il parziale stop dell'attività produttiva dovuto alla Covid-19, da inizio maggio siamo tornati operativi al 100% e possiamo confermare la consegna delle prime vetture tra la fine di questo anno e l'inizio del 2021, come pianificato. Non a caso presentiamo la vettura dal circuito Tazio Nuvolari: è quello che utilizziamo abitualmente per tutti i nostri test dinamici e stiamo appunto concludendo quelli dedicati alla GT-R 50, necessari all'omologazione per la circolazione libera su strada per i vari mercati".

La Nissan GT-R 50 by Italdesign è frutto della collaborazione con la casa giapponese, avviata nel 2018 con la realizzazione dell'omonimo prototipo; il successo raccolto nei mesi successivi alla presentazione del progetto ha spinto Nissan e Italdesign alla decisione di avviare la produzione della versione stradale limitata a cinquanta esemplari. Sviluppato sull'ultima versione della Nissan GT-R NISMO con motore V6 biturbo 3.8 da 720 Cv, questo modello festeggia - oltre che i cinquant'anni della GT-R - anche i 50 anni della Italdesign che è nata nel 2018.



La richiesta della Nissan GT-R 50 by Italdesign di produzione (per ogni esemplare servono 4 mesi di lavoro) è molto elevata e sono numerose le prenotazioni già effettuate: in tutto il mondo i clienti stanno ora definendo le specifiche personalizzate del proprio veicolo. Sarà inoltre possibile richiedere una personalizzazione ispirata alle storiche livree delle GT-R che hanno fatto la storia del modello nel mondo racing. Questo renderà il modello, già di per sé in produzione limitata a soli cinquanta esemplari, ancora più interessante agli occhi dei collezionisti. Ad oggi rimane solo un numero ridotto di esempari ancora disponibili. "I nostri clienti hanno apprezzato l'esperienza personalizzata offerta da Italdesign, che vanta una lunga tradizione nell'esclusivo campo dei veicoli ad alte prestazioni, ultrarari e personalizzati - ha dichiarato Michael Carcamo, diretto dei programmi Sports Cars e NISMO di Nissan - la loro esperienza con la GT-R 50 è stata straordinaria e posso affermare personalmente che ogni veicolo rappresenterà senza dubbio un capolavoro del tutto unico". In Giappone i clienti possono ora acquistare la GT-R50 by Italdesign tramite SCI Co. Ltd., controllata di VT Holdings, designata importatore e distributore ufficiale per questi veicoli esclusivi nel Paese.