Ford Explorer Plug-In Hybrid, efficienza top e stile hi-tech

È finito il countdown: ora l'Explorer Plug-In Hybrid si prepara a calcare le strade d'Europa. Questa versione 'elettrificata' abbina il motore a benzina EcoBoost V6 3.0 diFordad un motore elettrico, un generatore e una batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh, che può essere ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna e, mentre il suv è in movimento, attraverso la frenata rigenerativa. Ciò gli consente di sprigionare 457CV e 825Nm di coppia: è il veicolo ibrido più potente della gamma Ford.



Equipaggiato con il Ford Intelligent All-Wheel Drive con cambio automatico a 10 rapporti e il Terrain Management System con sette modalità di guida diverse, il propulsore di nuova generazione offre la possibilità di trasportare sette passeggeri in un ambiente confortevole, di trainare fino a 2.500 kg e consente di percorrere 48 km NEDC (42 km WLTP) in modalità elettrica, garantendo efficienza nel consumo di carburante e nelle emissioni (71 g/km nel ciclo WLTP).



Le tecnologie a disposizione, tra cui l'Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed Sign Recognition e Lane-Centring e il nuovo Reverse Brake Assist, contribuiscono a rendere l'esperienza di guida più intuitiva e meno stressante.



L'Explorer Plug-In Hybrid presenta un sistema audio premium B&O con 14 diffusori, schermo touchscreen da 10.1 pollici, con controllo elettronico della temperatura Tri-Zona e modem integrato FordPass Connect, per un ambiente sempre rilassante e connesso.



Il motore elettrico consente all'Explorer di muoversi a emissioni zero e il conducente può scegliere come sfruttare al meglio l'autonomia delle batterie, scegliendo tra le modalità EV Auto, EV Now, EV Later e EV Charge. Quando le batterie scendono al livello minimo di carica, l'Explorer si pone automaticamente in modalità EV Auto, combinando la potenza del motore a benzina con quella del motore elettrico, usando l'energia recuperata e ottimizzando così i consumi.



Per caricare completamente la batteria da una fonte di alimentazione esterna a 230 volt occorrono meno di 5 ore e 50 minuti, mentre, tramite il Ford Connected Wallbox o presso una stazione di ricarica pubblica, sono necessarie meno di 4 ore e 20 minuti. Come la trasmissione automatica a 10 rapporti, che ottimizza ulteriormente l'efficienza del carburante, così l'Intelligent All-Wheel Drive utilizza algoritmi di apprendimento adattivi per modulare continuamente le reazioni del suv garantendo prestazioni entusiasmanti e raffinate.



La tecnologia Terrain Management System consente poi ai clienti di adattare la loro esperienza di guida ai vari tipi di strada e alle condizioni atmosferiche, attraverso le modalità di guida selezionabili (Normal, Sport, Trail, Slippery, Tow/Haul, Eco e Deep Snow and Sand). Ognuna di esse ha una rappresentazione grafica dedicata sul display da 12.3'' situato sul cruscotto. L'Hill Descent Control, il sistema di ausilio alla discesa, supporta la guida in condizioni dioff-road.



Explorer sfrutta al massimo le sue imponenti dimensioni offrendo il lusso dello spazio a tutti gli occupanti (fino a 7).



Con quasi un metro di spazio per la testa per tutte e tre le file e più di 1,5 metri per le spalle degli occupanti della prima e della seconda fila, ogni passeggero può godere di un'ottima abitabilità interna. Inoltre, tutti gli occupanti possono beneficiare delle features dedicate al comfort: cinque punti di alimentazione da 12 volt, due porte USB per la prima e seconda fila, 12 portabicchieri e il climatizzatore automatico Tri-Zona.



Il sistema Easy Fold Seats con Power Raise per l'abbattimento dei sedili della terza fila e il nuovo sistema Easy Fold Seats per quelli della seconda, consentono di ricavare una superficie di carico piana di 2.274 litri. Gli interni offrono 123 litri di spazio di carico, all'interno della cabina, dove gli occupanti di tutte e 3 le file possono agevolmente riporre oggetti personali.



L'Explorer Plug-In Hybrid, in Italia disponibile in un'unica versione, presenta degli elementi stilistici che ne definiscono il design deciso e moderno. I cerchi in lega da 20'' nero opaco, finitura satinata della griglia frontale, le barre sul tetto e le cornici delle porte satinate, mentre all'interno, sul cruscotto, sono presenti inserti in legno.