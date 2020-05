Audi lancia serie speciale 'prestazionale' 25 Years gamma RS

Sono ispirate nella verniciatura esclusiva in Blu Nogaro e in molti altri dettagli alla ormai mitica Audi RS 2 Avant del 1995. E per celebrare questa nobile discendenza e il 25mo anniversario da quel debutto, la Casa dei Quattro Anelli ha voluto arricchire la serie speciale che entra in questi giorni nei listini con dotazioni tecniche votate senza compromessi alle prestazioni. Sono di serie freni carboceramici, differenziale posteriore sportivo, scarico sportivo RS e centralina modificata per aumentare la velocità massima. RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback possono contare anche sull'assetto RS plus con Dynamic Ride Control (DRC) e nel caso delle RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback anche dello sterzo integrale dinamico.



Prima vettura della gamma RS, la RS 2 Avant aveva reso omaggio con la tinta Blu Nogaro, ai successi ottenuti da Audi nel Campionato Francese Turismo e, in particolare, sul circuito Paul Armagnac di Nogaro, nel Sud-Ovest della Francia. La configurazione 25 Years, dedicata ad Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé, Audi RS 5 Sportback, Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback, è caratterizzata da elementi estetici in nero lucido e look alluminio opaco. Più precisamente, beneficiano della finitura total black le cornici dei finestrini, le calotte dei retrovisori laterali e gli anelli Audi. Il look alluminio opaco è dedicato ai blade verticali, agli inserti nei sottoporta, all'estrattore e allo splitter.



L'abitacolo dei modelli Audi RS 25 ''Years trae anch'esso ispirazione dalla leggendaria Audi RS 2 Avant. Dominano i colori scuri con rivestimenti in Alcantara impreziositi da cuciture blu Denim per i sedili, i tappetini, il tunnel, il selettore della trasmissione e la corona del volante. Le sedute sportive RS di Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé e Audi RS 5 Sportback 25 years sono caratterizzate da impunture a losanghe e dall'alternanza dell'Alcantara, destinato alla fascia centrale, e della pelle Nappa, riservata ai fianchetti e agli appoggiatesta. Pelle Nappa peraltro estesa al bracciolo anteriore e ai poggiabraccia alle portiere. I sedili sportivi RS di Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback 25 Years spiccano per i rivestimenti in pelle Valcona nera traforata con impunture a nido d'ape, anch'esse blu Denim.



Un logo 25 RS spicca in corrispondenza degli schienali, dei tappetini e dei pannelli porta.



All'apertura delle portiere, le luci d'ingresso proiettano al suolo il logo 25 RS, replicato sul coprimozzo centrale dei cerchi in lega, caratterizzati dall'alternanza delle tinte grigio e nero lucido. Nella RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback edizione 25 Years sono di serie le ruote Audi Sport da 20 pollici in design Flag con pneumatici 275/30, mentre RS 6 Avant e RS 7 Sportback 25 years adottano cerchi in lega da 22 pollici a 5 razze a V con coperture 285/30. L'equipaggiamento include, in aggiunta alle dotazioni già di serie per le rispettive versioni, elementi di pregio quali la ventilazione delle sedute per RS 6 Avant e RS 7 Sportback, i proiettori a Led Audi Matrix - con Audi Laser Light per RS 5 Coupé, RS 5 Sportback, RS 6 Avant e RS 7 Sportback - e pacchetto luci ambiente multicolore.



Sotto il profilo tecnico tutte le Audi 25 Years si avvalgono del pacchetto Dynamic Plus, integralmente votato alle performance. RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback condividono il motore V6 2.9 TFSI da 450 Cv e 600 Nm di coppia, la trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante, il cambio Tiptronic a otto rapporti, il nuovo display MMI touch e la piattaforma modulare d'infotainment MIB 3. E possono contare sull'incremento della velocità massima a 280 km/h, sullo sterzo dinamico - con servoassistenza e demoltiplicazione variabili - con taratura specifica RS e sul differenziale posteriore sportivo che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote posteriori. L'assetto RS plus con Dynamic Ride Control (DRC) con compensazione integrata del rollio e del beccheggio. Presenti anche i freni carboceramici con pinze grigio antracite e l'impianto di scarico sportivo RS, per un sound ancora più aggressivo. Nel caso di RS 6 Avant e RS 7 Sportback 25 years, il pacchetto Dynamic Plus prevede l'impianto frenante carboceramico e lo scarico sportivo RS cui si aggiungono lo sterzo integrale dinamico, il differenziale posteriore sportivo e l'innalzamento della velocità massima a 305 km/h. Le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension RS sono di serie, mentre è a richiesta l'assetto sportivo RS plus corredato del sistema idraulico Dynamic Ride Control (DRC) con molle in acciaio e ammortizzatori con tre diverse tarature. Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback 25 years condividono l'iconico V8 4.0 TFSI biturbo da 600 CV e 800 Nm di coppia con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt che consente a entrambe di scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.



Audi RS 4 Avant 25 Years è proposta a 129.000 euro, mentre RS 5 Coupé 25 Years e RS 5 Sportback 25 Years hanno un prezzo di listino di 134.000 euro. RS 6 Avant 25 years e RS 7 Sportback 25 Years partono rispettivamente da 170.000 e 182.000 euro.