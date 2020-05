SsangYong Tivoli G1.2T, si rinnova in vista del futuro

Rinnovarsi per far fronte alle nuove esigenze di mobilità è l'imperativo che si è data SsangYong per la nuova Tivoli G1.2T. "Nell'attuale momento che stiamo vivendo - ha spiegato Mario Verna, Direttore Generale di SsangYong Motors Italia - tutti noi ci troviamo di fronte alla necessità di rivedere e cambiare le nostre abitudini, soprattutto in termini di mobilità. Già prima dell'emergenza sanitaria, il mercato automotive si trovava a far fronte a nuove esigenze da parte dei consumatori, motivo per cui, lato prodotto, abbiamo proseguito nelpercorso di sviluppo della nostra gamma, che vede ora il lancio della nuova Tivoli G1.2T.

Un prodotto pensato per dare agli automobilisti una vettura capace di rispondere perfettamente alle nuove richieste in termini di motorizzazioni e sicurezza, ma anche dal punto di vista degli asset e del design". Con la nuova versione dell'urban crossover, la casa coreana ha puntato sulla sicurezza e sull'alta connettività, adottando una tecnologia avanzata e intuitiva, oltre ad una scelta di motorizzazioni differenti e in linea con le nuove normative attraverso la disponibilità di tre motori, 1.2 e 1.5 benzina e 1.6 diesel. Rinnovato anche il design esterno e interno, che offre una nuova lineastilistica.



Rinnovati anche diversi dettagli della Tivoli, a partire dai fari a LED, fino ai numerosi optional disponibili che permettono di aggiungere in termini di personalizzazione e confort a bordo.



La nuova Tivoli G1.2T ha una lunghezza di 4.225mm, una larghezza pari a 1.810mm e un'altezza di 1.613mm, con un passo di 2.600mm e una capacità del bagagliaio che varia a seconda della percentuale di file di sedili abbattute. La strumentazione è dotata di comandi intuitivi, come da un ampio quadro strumenti digitale LCD TFT a colori da 10.25" con funzioni di navigazione e smart mirroring. Presenti, sulla nuova Tivoli, anche Apple CarPlay e Android Auto che permettono di collegare e sincronizzare lo smartphone al sistema digitale della vettura, oltre alla retrocamera di parcheggio e collegamento Bluetooth.



Sul fronte sicurezza, Tivoli è dotata anche di 7 airbag frontali, toracici e a tendina, freni a disco anteriori e posteriori di grandi dimensioni con aggiunta di un sistema di ventilazione anteriore per la massimaprontezza di arresto, oltre alle cinture di sicurezza con doppio pretensionatore. Oltre ai dispositivi di assistenza alla guida in dotazione compresi nel sistema DEEP CONTROL, la nuova arrivata in casa SsangYong offre anche un sistema di frenata d'emergenza, il sistema assistenza per il mantenimento della corsia di marcia, l'avviso di partenza del veicolo che precede, l'avviso distanza di sicurezza, il rilevatore di stanchezza del conducente, l'attivazione automatica degli abbaglianti, il riconoscimento di segnaletica stradale, l'avviso di collisione anteriore e l'allerta di cambio corsia involontario. Ampia, la gamma di motori: si può scegliere tra un motore a benzina GDI-Turbo da 1,2 litri o d 1,5 litri e un motore diesel e-XDi da 1,6 litri. Il nuovo motore a benzina GDI-Turbo da 1,2 litri eroga una potenza massima di 128CV a 5.000 giri/minuto e una coppia massima di 230Nm fra i 1.750 e i 3.000 giri/min con cambio manuale a 6 marce. Quello da 1,5 litri eroga una potenza massima di 163CV a 5.500 giri/minuto e una coppia massima di 280Nm fra i 1.500 e i 4.000 giri/min sempre con cambio manuale. Il motore diesel e-XDi da 1,6 litri eroga invece una potenza massima di 136CV a 4.000 giri/minuto e una coppia massima di 324Nm a 1,500-2.500 giri/min in abbinamento con il cambio automatico AISIN a 6 marce.