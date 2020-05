Porsche 911 Targa, viaggi en plein air per libertà totale

Una piacevole coincidenza: nel primo giorno di uscita dal lockdown in Italia, debutta l'ultima generazione del modello più 'libero' di Porsche, quella 911 Targa che fin dal 1965 è simbolo di grandi viaggi (e grandi emozioni) en plein air, in totale contatto con il vento, il sole e la natura. La presentazione della 911 Targa serie 992 era stata originariamente prevista al Motor Show di Pechino, ma la crisi del coronavirus ha portato a una soluzione in formato web che corrisponde perfettamente a quello "spirito pionieristico - ha commentato Sebastian Rudolph, responsabile comunicazione, sostenibilità e politica di Porsche - che è una parte fondamentale del nostro marchio ed è necessario più che mai a causa dell'attuale situazione del coronavirus. E questo include la comunicazione. Esplorare nuovi approcci. Ripensare i piani migliori. E proteggere in modo sostenibile la salute di tutti coloro che sono coinvolti" rimandando a momenti più favorevoli la "presentazione dal vivo della 911 Targa". Dopo Coupé e Cabriolet, la terza variante della nuova generazione della 911 arriverà sul mercato in estate con le versioni Targa 4 e Targa 4S a trazione integrale, entrambe con la caratteristica distintiva rappresentata dall'innovativo sistema di tetto completamente automatico che ripropone - come nella leggendaria Targa del 1965 - l'ampia fascia metallica avvolgente alle spalle dei sedili anteriori e che è elegantemente raccordata con il lunotto avvolgente. L'insieme del tetto e della vettura posteriore può essere aperto e chiuso in soli 19 secondi.

911 Targa utilizza il motore boxer 6 cilindri biturbo con tarature da 385 Cv (+15 rispetto alla precedente) e 450 Nm per la Targa 4 - che, in combinazione con il pacchetto Sport Chrono opzionale, accelera da zero a 100 km/h in soli 4,2 secondi, cioè un decimo meglio della serie precedente - e da 460 Cv (+30) e 530 Nm per la Targa 4S. In questo caso lo scatto 0-100 si realizza in soli 3,6 secondi, 4 decimi più veloce del suo predecessore. La velocità massima della 911 Targa 4 è di 289 km/h mentre la 4S raggiunge un picco di 304 km/h.



Entrambe le nuove Targa sono equipaggiate di serie con cambio a doppia frizione (PDK) a otto velocità e Porsche Traction Management (PTM) a trazione integrale di serie per offrire il massimo piacere di guida. In alternativa, la 911 Targa 4S può essere ordinata con il cambio manuale a sette velocità di nuova concezione, con il quale è incluso il pacchetto Sport Chrono. Fa parte delle dotazioni di serie anche il sistema di smorzamento variabile a controllo elettronico PASM (Porsche Active Suspension Management). E se il tempo peggiora, anche 911 Targa mette a disposizione il sistema Porsche Wet che - grazie a sensori montati negli alloggiamenti delle ruote anteriori - rileva la presenza di acqua sul fondo stradale e segnala al guidatore la necessità di passare manualmente alla modalità 'bagnato'.



Per la prima volta è disponibile il sistema Porsche InnoDrive che include il controllo automatico adattivo della velocità che, grazie alla funzione Smartlift avanzata, permette di programmare l'altezza da terra in modo da 'sollevare' l'auto in quelle fase durante l'uso quotidiano, come l'accesso ai garage, in cui vi è il rischio di contatti dello spoiler anteriore col suolo.



L'elenco delle opzioni è completato dalla vasta gamma Porsche Tequipment e da nuove possibilità di personalizzazione nel programma Exclusive Manufaktur. In Italia i prezzi Iva compresa partono da 132.571 euro per la 911 Targa 4 e da 148.431 euro per la 911 Targa 4S.