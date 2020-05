Nuovo Kamiq Scoutline, il più esclusivo dei city suv Skoda

Skoda, il brand ceco del Gruppo Volkswagen, ha scelto un video (https://www.youtube.com/watch?v=YdKUxCOHVMo) per presentare l'ultima espansione della gamma del city suv Kamiq, destinata a renderlo ancora più esclusivo e vicino ai gusti dell'utenza più giovane e dinamica. La versione Scoutline, che riprende una denominazione già utilizzata dalla Casa di Mlada Boleslav, si distingue esternamente per elementi esterni di carozzeria e di finitura (come i passaruota) in nero opaco, che contrastano con l'impiego del cromo e dell'argento per altre parti quali spoiler anteriore, barre laterali, calotte degli specchi esterni e rail sul tetto.

Specifici anche i cerchi in lega da 17 e 18 pollici e la fanaleria posteriore full Led. Nell'abitacolo spiccano elementi in argento o con finitura alluminio oltre al rivestimento in tessuto ThermoFlux e microfilma Suedia per i sedili e altre parti dell'arredamento e dei comandi. Kamiq Scoutline - che verrà lanciato in luglio nei primi mercati di commercializzazione - potrà essere ordinato con tre motori benzina, con un turbodiesel e con un propulsore G-Tech a metano, con potenze comprese in un range fra 90 e 150 Cv.