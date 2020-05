Mazda CX-5, arriva sul mercato italiano versione 2020

E' tempo per lo sbarco sul mercato italiano per la versione 2020 di Mazda CX-5. Il modello rappresenta l'ultima evoluzione del SUV prodotto dalla casa giapponese e svelato lo scorso autunno in occasione del Salone dell'Auto di Los Angeles, con alcuni importanti aggiornamenti.



Esternamente la CX-5 2020 si distingue dai modelli precedenti per i nuovi badge identificativi. All'interno, il sistema infotainment Mazda Connect dispone ora di un nuovo display da 8" a colori, l'illuminazione a LED per l'intero abitacolo, una nuova chiave di accesso che riprende lo stile di quella utilizzata per la CX-30 e la Mazda3 e, per le versioni alto di gamma AT, i comandi al volante del cambio automatico. Le doti di sicurezza vengono ulteriormente incrementate grazie al sistema di frenata di emergenza automatico in città, ora dotato della nuova funzione di riconoscimento dei pedoni durante la guida notturna. Anche la versione 2020, così come la precedente, si contraddistingue per la disponibilità della trazione integrale elettronica di tipo predittivo i-Activ AWD che, mediante 27 sensori, monitora per 200 volte al secondo le condizioni della strada e lo stile di guida per attivare la trazione integrale e ripartire ottimamente la coppia e quindi la motricità tra le ruote dell'assale anteriore e quelle dell'assale posteriore.



Novità assoluta sulla CX-5 2020 è invece la funzione Off Road Mode che arricchisce la trazione integrale i-Activ AWD in caso di guida su terreni con scarsa aderenza. La nuova funzione, attivabile in caso di velocità non superiore ai 35 Km/h tramite un pulsante nella plancia, ottimizza la guida sui fondi a bassissima aderenza come fango o neve. Il sistema, infatti, una volta attivato, gestisce la coppia motore, la ripartizione della potenza tra l'asse anteriore e posteriore e combina allo stesso tempo l'azione frenante di ogni singola ruota cosi da limitarne o eliminarne lo slittamento, permettendo una sicura trazione su ogni tipo di fondo stradale.



La CX-5 2020 è disponibile con due motori benzina e un diesel offerto in due declinazioni di potenza. La gamma motori benzina si compone di un propulsore 2.0L da 165 CV che nella versione con cambio manuale è dotato ora del sistema di disattivazione cilindri che garantisce un abbattimento dei consumi e delle emissioni di CO2 del 9% rispetto al modello uscente. Lo stesso sistema di disattivazione è presente anche sul motore benzina 2.5L da 194 CV offerto con cambio automatico e trasmissione AWD.



Il comparto dei motori diesel, dedicato ai clienti che utilizzano l'auto per lunghe percorrenze, si affida al performante ed efficiente propulsore diesel 2.2L a doppia turbina con potenza di 150 CV e 380 Nm di coppia (versioni 2WD), e di 184 CV e 445 Nm di coppia (versioni AWD). Quattro sono invece le versioni disponibili: Business, Exceed, Exclusive e Signature. Prezzi che partono da 32350 euro per la versione Business 2.0L benzina 165 CV 2WD cambio manuale e disattivazione cilindri, fino a 44760 euro per la versione Signature 2.2L diesel 184 CV 4WD con cambio automatico.