ë-Jumpy, arriva veicolo commerciale Citroen 100% elettrico

Protagonista nel mercato dei veicoli commerciali leggeri da 90 anni, Citroën alza il velo sul suo van compatto in versione elettrica, il nuovo ë-Jumpy. Dopo suv C5 Aircross Hybrid e Ami, la marca continua quindi la sua offensiva di 'elettrificazione per tutti', che porterà al lancio di 6 modelli elettrificati nel 2020. La versione 100% elettrica di Jumpy offre ai clienti professionisti una soluzione pratica alle sfide della mobilità in un ambiente urbano (condizioni di accesso sempre più stringenti), ma anche nelle aree extraurbane grazie ad un'autonomia adeguata alla maggior parte dei tragitti. L'ë-Jumpy consente un'autonomia fino a 230 km in ciclo WLTP con batteria da 50 kWh e 330 km in ciclo WLTP con batteria da 75 kWh, comfort grazie all'assenza di vibrazioni, di rumori e fluidità di marcia; facilità di guida in modalità elettrica e serenità di utilizzo.



Nuovo ë-Jumpy arriverà nei concessionari nella seconda metà del 2020. Sarà accompagnato da una versione 100% elettrica di Jumper alla fine dell'anno e dal Berlingo Van il prossimo anno.



Dal 2021, quindi l'intera gamma di veicoli commerciali Citroën proporrà versioni elettrificate, in aggiunta alle versioni dotate di efficienti motori a combustione. Lanciato nel 2016 e venduto in circa 145.000 esemplari, il Jump ha beneficiato di un upgrade di gamma per soddisfare sempre di più le esigenze della clientela business, dimostrandosi il compagno ideale per tutti i professionisti. Con la versione elettrica, Citroën intende posizionarsi al vertice del mercato dei BEV (veicoli elettrici a batteria), proponendo una gamma altamente specializzata per soddisfare i bisogni dei clienti. Costruito sulla piattaforma multi-energy EMP2 di Groupe PSA, questa versione elettrica di Jumpy è offerta con due diverse potenze per la batteria, garantendo due differenti autonomie, consentendo ad ogni professionista di selezionare la migliore in termini di percorrenza e budget. L'autonomia raggiunge i 230 km in ciclo WLTP (disponibile nelle taglie XS, M, XL) con una batteria da 50 kWh, composta da 18 moduli ed i 330 km in ciclo WLTP (disponibile nelle versioni M ed XL) con una batteria da 75 kWh, composta da 27 moduli. Con queste due offerte di autonomia, ë-Jumpy è il migliore nel suo segmento e soddisfa le aspettative del mercato: una percorrenza media giornaliera di 330 km. Nuovo ë-Jumpy è dotato di una batteria agli ioni di litio, la tecnologia più avanzata disponibile sul mercato. Molto importante, la piattaforma EMP2 permette alla batteria di essere montata all'interno del telaio, mantenendo il vano di carico inalterato. La versione full electric di ë-Jumpy offre tutti i vantaggi dell'architettura della versione termica. Questa base associa dimensioni compatte a modularità, ergonomia, spazio interno, vano di carico ampio e grande portata, rendendo Jumpy il veicolo da lavoro ideale. ë-Jumpy è disponibile in 3 lunghezze, inclusa la 'taglia' XS a 4,60m che garantisce un facile accesso ai centri urbani, in particolare alle zone a basse emissioni, o senza restrizioni ai parcheggi. Molte delle versioni di ë-Jumpy hanno un'altezza contenuta a 1,90 m per garantire al veicolo l'accesso a zone dove invece la maggior parte dei suoi competitor non possono entrare come, parcheggi sotterranei, centri commerciali. La sua volumetria spaziosa, identica alle versioni termiche è compresa tra 4.6 m3 e 6.6 m3; la larghezza utile tra i passaruota è di 1,25m ed è sufficiente per caricare un Europallet. Sono disponibili 3 modalità di ricarica: quella domestica, che richiede un cavo di tipo 2 compatibile con una presa standard 8A; quella rapida privata o pubblica che richiede l'installazione di una Wallbox a ricarica rapida ed un cavo di tipo 3 (32A); quella super rapida con cavo di tipo 4 da una stazione di ricarica pubblica (Fino a 100 kW).



L'ë-Jumpy offre 15 utili sistemi di assistenza alla guida per una guida serena e sicura tra cui l'apertura Hands-free, le porte laterali scorrevoli con funzione Hands-free Sliding Side Door, la Keyless Entry e Start, l'Active Safety Brake, l'Heads-up Display, l'Hill e il Driver Attention Alert. La connettività è garantita da tre pacchetti connessi al comfort che fanno parte del Citroën Advanced Comfort. Per le situazioni di emergenza è possibile inoltre premere il tasto "SOS" per inviare un messaggio al servizio di soccorso contenente l'indicazione del veicolo e la sua esatta localizzazione.