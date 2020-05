Hennessey C8 HPE 1200, parte da Houston Corvette più potente

'Houston, abbiamo avuto un problema': probabilmente nessuno tra gli specialisti che lavorano alla Hennessey Performance Engineering, nella celebre città texana dove ha sede anche la Nasa, ha assisto personalmente alla missione Apollo 13 del 1970 dove venne pronunciata questa frase passata alla storia. Ma a Houston, alla Hennessey, un problema è stato sicuramente risolto, quello di realizzare la Corvette stradale più potente della storia. Basata sul recentissimo modello C8 a motore centrale, la versione HPE 1200 beneficia infatti di importanti modifiche alla meccanica, con l'aggiunta di una coppia di turbocompressori, di due intercooler aria-acqua e di un sistema d'iniezione supplementare a metanolo che porta la potenza complessiva di punta a 1.200 Cv. John Hennessey aggiunge alla trasformazione del V8 aspirato 6.2 della Chevrolet Corvette anche un impianto di scarico sportivo in acciaio inossidabile e vari elementi aerodinamici aggiuntivi in carbonio, oltre a una evoluzione Brembo del sistema frenante. Per il momento non esistono informazioni sulle prestazioni di questa hypercar 'low cost' (230mila euro) che potrebbe sicuramente competere su strada - e soprattutto in accelerazione - con modelli più blasonati e molto più cari.