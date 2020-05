BMW Alpina D3 S, la superturismo da 355 cv con motore ibrido

Sorprendente emozionante e intelligente. La nuova BMW Alpina D3 S combina il meglio dei due mondi: una trasmissione che offre un'eccellente risposta dell'acceleratore a bassi regimi ma che è sportivo e di alto livello, a differenza della maggior parte dei diesel moderni tipici. A questo si aggiunge un'erogazione di potenza con un picco di una produzione impressionante di 261 kW (355 CV) e una coppia massima di 730 Nm.

Sviluppata sulla base della Serie 3, la nuova Alpina D3 S rappresenta una derivazione della 330d e utilizza il sei cilindri 3.0 della casa tedesca abbinato alla trasmissione 8HP76 Sport-Automatic a 8 marce e capace di offrire prestazioni di guida straordinarie. Questa vettura (prezzi a partire da 70.500) accelera da 0 a 100 km / h in 4,6 secondi mentre la versione Touring in 4,8 secondi. Con una velocità massima di 273 km / h (Touring 270 km / h), la BMW Alpina D3 S è una delle più veloci automobili diesel nel suo segmento.



Per la prima volta in gamma viene introdotto un modello ibrido dalle alte prestazioni che consente di effettuare quotidianamente un ampio chilometraggio mantenendo i consumi rigorosamente bassi. Questo mild hibryd 48 Volt raggiunge un consumo di carburante - misurato in base alla nuova e più realistica misurazione WLTP - di 7,6 l / 100 km con emissioni di CO2 di 199 g / km. La nuova BMW Alpina D3 S sorprende con un carattere grintoso del motore, piuttosto atipico per un diesel. La tecnologia ibrida consente un'immediata risposta dell'acceleratore e una maggiore efficienza per offrire senza fatica lunghe gamme di guida in combinazione con un rendimento ad alte prestazioni.



Il motore sei cilindri in linea da sei litri con ricarica Bi-Turbo offre una potenza massima di 261 kW (355 CV). La coppia massima di 730 Nm è disponibile tra 1.750 e 2.750 giri / min per un'erogazione immediata della potenza in ogni situazione di guida. La tecnologia ibrida adottata da BMW non solo migliora l'efficienza del motore diesel ad alte prestazioni, ma anche la sua risposta dinamica. L'energia recuperata viene immagazzinata in una batteria da 48 volt e fornita come potenza aggiuntiva da un generatore di avviamento a 48 volt azionato da cinghia. Con potenza elettrica fino a 8 kW (11 CV) immediatamente disponibile, la risposta del motore e dell'acceleratore non ha eguali, soprattutto a bassi regimi. A a velocità costanti, il motore può funzionare in modalità ottimizzata grazie al supporto del sistema elettrico, migliorando ulteriormente l'efficienza.



La tecnologia ibrida ottimizza anche la funzione Auto Start Stop, poiché il generatore di avviamento a 48 volt consente di avviare e interrompere le vibrazioni basse del motore a combustione.



L'elevata potenza specifica del motore a combustione è resa possibile dall'ultimo sistema di iniezione e ricarica con due gas di scarico turbocompressori. La sportività e la dinamica di guida sono garantite dalla possibilità di scegliere tre cerchi differenti, da 19, 20 e 21 pollici. Gli inseriti esterni sono marcatamente sportivi mentre all'interno la parola d'ordine è eleganza con finiture e particolari che richiamano all'alta artigianalità, tipica di vetture di questa gamma.