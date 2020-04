Mercedes, GLA e GLB: la Stella punta sui suv compatti

Mercedes punta sulle compatte, una gamma che si traduce in oltre 7 milioni di vetture sulle strade del mondo: basti pensare che solo nel 2019 sono state 667mila le compatte vendute a livello globale, ben 40mila in Italia. Come compatti sono anche i due suv di ultima generazione prodotti dalla casa: dalla più piccola GLA, versione offroad della classe A, alla nuova GLB. Apparentemente simili eppure così diverse queste due vetture rappresentano il cuore della gamma suv che arriva fino all'offroad per eccellenza, la Classe G. E si distinguono tra loro a partire dalle dimensioni: mentre la GLA è lunga 4,4 metri la GLB arriva fino a 4,6 ma nonostante ciò rientra a pieno titolo nella 'lista' delle compatte da città. Stessa larghezza (1,83 mm) mentre per quanto riguarda l'altezza la GLB arriva fino a 1.66 mm (contro 1,61 della GLA).



Declinabili in 5 versioni (Executive, Business, Sport, Sprt Plus e Premium), il cuore della gamma è la 180d che parte da 35.600 euro per GLA, 35.400 per GLB. Prezzi da 38.300 euro (GLA) e 38.450 euro (GLB) per la versione 200d, mentre chi sceglie la 4Matic si arriva fino a 42.350 euro per GLA e 42.900 euro per GLB che con un sovrapprezzo di mille euro è disponibile anche nella versione sette posti. Disponibili anche le versioni GLB AMG 35 4Matic com motore 4 cilindri 2 litri da 306 cv abbinati ad un cambio 7G Speedshift a partire da 58.200 euro e la GLA 45 4Matic +, disponibile anche nella variante S con motore da due litri che rappresenta il quattro cilindri turbo più potente mai costruito in serie disponibile in due livelli di potenza (387 e 421 cv). La nuova generazione di GLA, oltre a garantire più spazio a bordo rispetto al passato, rafforza la sicurezza proponendo tra le altre cose la funzione assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione degli urti laterali e l'avvertimento che segnala la presenza di pedoni sulle strisce pedonali.



Il pacchetto sistemi di assistenza alla guida comprende il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic con le funzioni di frenata in presenza di veicoli fermi, ripartenza automatica in coda in abbinamento al sistema di assistenza al parcheggio attivo e navigazione, attivazione della modalità "sailing" nel programma di marcia ECO, sistema di assistenza allo sterzo attivo. A bordo sono disponibili inoltre l'intuitivo sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) attivabile tramite le azioni vocali pronunciando la parola chiave "Hey Mercedes" e l'Energizing Coach che suggerisce i programmi da applicare per un benessere a bordo tenendo conto anche del benessere personale.



Stesse tecnologie sono disponibili anche su GLB che si presenta con proporzioni poderose, sbalzi corti ed un design orientato al fuoristrada, con la possibilità di disporre di sette posti, grazie al passo di 2.829 mm che ne aumenta l'abitabilità. Cosa che si evince anche nelle dimensioni del bagaglio che vanta un volume compreso tra i 570 e i 1.805 litri, numeri paragonabili a quelli di una station wagon.