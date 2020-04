Mini Cooper SE, è la prima piccola premium full electric

Ancora pochi giorni e anche in Italia potrà essere ammirata e provata la nuova Mini elettrica, che risponde al nome commerciale di Cooper SE proprio per ribadire la sportività di questo propulsore alimentato esclusivamente a batteria, accreditato di 184 Cv. Mini Cooper SE è la prima piccola auto premium full electric, che apre la strada a un'esperienza di guida sostenibile e allo stesso tempo altamente emozionante sia nel traffico urbano sia negli itinerari fuori dai centri urbani, forte della sua autonomia di 235-270 km garantita dalla batteria agli ioni di litio di nuova generazione. Sotto al cofano anteriore, al posto dell'unità a benzina (ricordiamo che Mini ha riservato le moderne ed ecologiche unità turbodiesel ai modelli Clubman e Countryman) si trova infatti un propulsore elettrico sincrono sviluppato dal Gruppo Bmw che, essendo stato sviluppato secondo un capitolato specifico, consente un elevato livello di erogazione di potenza, con grande efficienza e una marcia fluida con basse vibrazioni.

La potenza massima generata è di 135 kW che corrisponde a 184 Cv. La coppia massima di 270 Nm ed è disponibile da subito, come è tipico dei motori elettrici. La trasmissione di potenza alle ruote anteriori avviene tramite riduttori monostadio e differenziale integrato. L'alimentazione è assicurata da celle agli ioni di litio suddivise in 12 moduli che formano un'unità a forma di T posizionata nel pianale del veicolo, fornendo un contenuto energetico lordo di 32,6 kWh. Il tutto è progettato per garantire la massima sicurezza: il motore è protetta dal supporto rinforzato del paraurti e dal telaio di supporto, mentre la batteria ad alta tensione è protetta da una solida piastra. A loro volta i componenti dell'azionamento elettrico vengono riparati da soluzioni strutturali specifiche e vengono disattivati immediatamente in caso di collisione. Il 'rifornimento' di energia si effettua con prese domestiche, stazioni di ricarica pubblica e colonnine rapide fino a 50 kW. In particolare per l'Italia verrà proposta una wallbox domestica del costo di 899 euro, che eroga fino a 11 kW.



I tempi variano dai 35 minuti con corrente continua a 50 kW a 4,2 ore con corrente alternata a 7,2 kW. Con un peso a vuoto di 1.365 kg, il modello Cooper SE ha un peso superiore di soli 145 kg rispetto alla omologa Mini Cooper S 3 Porte a benzina con trasmissione Steptronic.



Il motore elettrico, più piccolo e anche significativamente più leggero di quello a combustione, contribuisce ad una corretta distribuzione del carico assiale, caratteristica che, assieme al baricentro più basso per effetto delle batterie, conferisce maneggevolezza e agilità alla Cooper SE, offrendo prestazioni di spicco e rendendo facile il controllo anche in curva e ad alta velocità.



A livello di design, il nuovo modello della gamma Mini - che è già nelle concessionarie e potrà essere ammirata e provata quando verrà decretato la fine della quarantena - è riconoscibile per alcuni riusciti interventi che lasciano immutato il fascino di questo modello premium e testimoniano la presenza del sistema propulsivo orientato al futuro. La presa di ricarica si trova sopra la ruota posteriore destra, esattamente dove si trova il bocchettone per la benzina nella Mini 3 Porte, ed è caratterizzato dal logo Electric in rilievo. Questo stesso 'marchio' è presente in giallo sugli inserti degli indicatori di direzione laterali nonché sul portellone e sulla griglia anteriore del radiatore. La caratteristica mascherina frontale è chiusa dato che il motore elettrico richiede pochissima aria di raffreddamento e il colore giallo caratteristico della Cooper SE si ritrova sula barra decorativa inserita nella griglia e sulle calotte degli specchietti esterni, conferendo così unicità al modello. La Mini elettrica è equipaggiata di serie con i fari a Led e di cerchi in lega leggera specifici da 16 pollici (opzionali quelli da 17). Di serie anche Mini Connected Navigation, riscaldamento con pompa di calore, climatizzatore bizona e cavo di ricarica più tessera Charge Now. Il tutto per un prezzo che parte da 33.900 euro.



Nella guida, spiegano gli esperti di Mini, è interessante la possibilità di selezionare - con un comando a fianco della levetta giallo on-off - l'intensità di intervento del sistema di frenata rigenerativa. Due le posizioni: una che è meno 'invasiva' che riduce la velocità di 0,11 m/sec e una più accentuata che arriva a 0,19 m/sec. Con un pulsante sul tunnel centrale si seleziona invece la funzione one-pedal che elimina l'uso del freno con il piede e demanda al rilascio dell'acceleratore (combinato con la frenata rigenerativa elettrica) il rallentamento dell'auto.