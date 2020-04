Citroen, C4 SpaceTourer: la monovolume spaziosa e pratica

Lanciata nel 2013 e successivamente rinnovata nel 2016, Citroën C4 SpaceTourer insieme alla versione da 7 posti, Grand C4 SpaceTourer, è il modello che rappresenta la monovolume della gamma Citroën, un prodotto moderno e conviviale, dal design valorizzante che si distingue per spazio, praticità e benessere a bordo. Si distingue per il design forte ed espressivo, le linee dinamiche e la firma luminosa unica, sia anteriore che posteriore. Lo stile si fonda su proporzioni inedite, che coniugano compattezza e abitabilità, abbinate all'ampio bagagliaio.



L'abitacolo propone un ambiente essenziale e luminoso, grazie a materiali che contribuiscono alla percezione della qualità e del benessere. Sensazioni rafforzate dall'equilibrio dinamico di C4 SpaceTourer che, grazie alla piattaforma EMP2 su cui è progettata, associa tenuta di strada irreprensibile e il massimo benessere per tutti gli occupanti. Citroën C4 SpaceTourer propone tecnologie al servizio del benessere, come l'interfaccia di guida 100 % touch, abbinata al display panoramico HD 12''. Altre innovazioni favoriscono il relax e facilitano la guida, come il sistema Vision 360, la funzione Park Assist, il regolatore di velocità adattivo.



Citroën C4 SpaceTourer capitalizza i suoi punti di forza e offre i vantaggi di una monovolume, con un design attraente dalle linee fluide e moderne, che ne potenziano carattere e dinamismo, con un frontale comune alle due silhouette, fari posteriori effetto 3Ddi serie, cerchi in lega 17'', con 7 tinte per la carrozzeria; abitabilità, modularità e qualità dinamiche al top con sei allestimenti interni personalizzabili (7 per la versione a 7 posti), per un abitacolo che soddisfa lo stile di vita di ognuno; tecnologie che facilitano la guida, con la navigazione connessa 3D Citroen Connect Nav associata al Touch Pad 7'', facile e veloce da usare, e diversi servizi di connessione. Questo sistema ottimizza anche la leggibilità e l'utilizzo del display panoramico HD 12''. Il portellone ad apertura senza chiave (Handsfree Tailgate) è un'altra tecnologia molto utile nel quotidiano, che permette di aprire il bagagliaio solo con il movimento del piede. A disposizione degli occupanti anche tecnologie che semplificano la guida, al servizio della sicurezza, come la rilevazione dei cartelli stradali e dei limiti di velocità, il regolatore di velocità adattivo con funzione Stop, l'avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, l'Active Safety Brake, il Coffee Break Alert, il sistema attivo di sorveglianza dell'angolo morto o il commutatore di fari automatico. Disponibile infine un'ampia gamma di motorizzazioni, sia diesel che benzina, che coniugano prestazioni e consumi ridotti.