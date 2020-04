Audi amplia la gamma Q3 e Q3 Sportback con ibrido MHEV 48V

Audi Q3 e Q3 Sportback amplia la gamma con l'ingresso nel listino della versione a trazione integrale del 2.0 TDI 150 CV S tronic e della variante 1.5 TFSI 150 CV S tronic MHEV 48V. Per la prima volta nella storia del brand, la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt viene dedicata a degli sport utility con motore a 4 cilindri.

L'alternatore-starter fornisce un apporto alla trazione endotermica quantificabile in 50 Nm e 12 CV. Il sistema frenante elettroidraulico e la frenata rigenerativa s'ispirano ad Audi e-tron, prima elettrica Audi, e alla gamma ibrida plug-in dei quattro anelli.



In particolare, la versione con il 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V vanta un quadricilindrico turbo benzina capace di adottare la tecnologia cylinder on demand, che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi, e in abbinamento alla trasmissione S tronic si avvale del sistema mild-hybrid a 48 Volt. Una prima assoluta nella storia del brand, dato che sinora, all'interno della gamma Q, tale prerogativa era riservata ai modelli con motorizzazioni a sei e a otto cilindri.



La rete di bordo a 48 Volt, spina dorsale del sistema mild-hybrid, vede l'alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) integrare in un unico modulo la connessione al propulsore termico e il motore elettrico. Quest'ultimo chiamato a operare da alternatore nelle fasi di rilascio e frenata. L'RSG garantisce un boost elettrico, vale a dire un apporto alla trazione endotermica quantificabile in 50 Nm e 12 CV sino a una velocità di 20 km/h. Il recupero dell'energia s'ispira ad Audi e-tron, prima vettura elettrica dei quattro anelli, dalla quale vengono mutuati il sistema frenante elettroidraulico integrato e la frenata rigenerativa - simile concettualmente a quanto adottato dalla gamma ibrida plug-in Audi - attiva con velocità superiori a 22 km/h. La frenata rigenerativa è legata all'azione dell'alternatore-starter, in grado di recuperare sino a 12 kW di potenza. Qualora il conducente rilasci il pedale dell'acceleratore a velocità comprese tra 40 e 160 km/h, Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V sono in grado di avanzare per inerzia 'in folle' o di veleggiare a motore spento.



Nel ciclo combinato WLTP, Audi Q3 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V percorre 100 km con 6,7 - 7,4 litri di carburante, mentre la versione Sportback si attesta a 6,8 - 7,3 litri.



Caratteristiche che si accompagnano ai vantaggi in termini di mobilità e fiscalità garantiti dall'omologazione ibrida.



Audi Q3 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V, accreditata di uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi, è disponibile nelle versioni d'ingresso, Business, Business Advanced ed S line edition, mentre la variante Sportback, forte di uno 0-100 km/h in 9,5 secondi, è proposta negli allestimenti entry level, Business Plus ed S line edition. Prezzi, per Audi Q3 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V, da 37.900 euro. Il listino di Audi Q3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V parte invece da 40.400 euro.



Quanto all'offerta diesel, debutta a listino il 2.0 (35) TDI 150 CV: Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 2.0 (35) TDI quattro S tronic 150 CV scattano da 0 a 100 km/h in, rispettivamente, 9,5 e 9,6 secondi a fronte di consumi nel ciclo combinato WLTP di 6,9 - 7,4 e 6,9 - 7,3 litri ogni 100 chilometri. I prezzi partono da 40.400 euro per Audi Q3 2.0 (35) TDI quattro S tronic 150 CV; da 43.600 euro per la variante Sportback.