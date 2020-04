Hongqi produrrà auto supersportiva con SILK EV

Hongqi, un marchio della principale casa automobilistica in Cina, FAW Group, annuncia la costituzione di una joint venture con la società statunitense SILK EV per la produzione del primo modello supersportivo di Hongqi e la costruzione delle linee di produzione e centri di esperienza nel più breve tempo possibile. Nella giornata di ieri, il governo municipale di Changchun, FAW e SILK EV hanno firmato una lettera di intenti di cooperazione nel progetto della serie S di Hongqi via collegamento video.



Con sede a New York, SILK EV ha un centro di ricerca e sviluppo e produzione di proprietà al 100% a Modena, la Racing Canyon. Insieme ai suoi partner, SILK EV investirà 10 miliardi di yuan nei prossimi cinque anni per costruire prodotti e marchi della serie Hongqi S, trasformando la Hongqi S in un marchio di automobili sportive di lusso di fama mondiale. La S9 è il primo modello supersportivo di Hongqi: presentato lo scorso anno al Salone dell'Auto di Francoforte, vanta una velocità massima di 400 chilometri all'ora e un'accelerazione da zero a 100 chilometri orari in 1,9 secondi. Il veicolo è dotato di un motore ibrido V8T di nuova concezione con una potenza massima di 1.400 cavalli. Nel primo trimestre di quest'anno, Hongqi ha venduto più di 25.000 auto, con un incremento dell'88% rispetto all'anno precedente. Hongqi, che significa "bandiera rossa", è il marchio iconico della berlina cinese. La casa automobilistica è stata fondata nel 1958 ed è stato utilizzato come veicolo per le parate in occasione delle celebrazioni nazionali.