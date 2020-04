Opel Mokka, elettrica dal lancio e consegne a inizio 2021

Al momento abbiamo avuto modo di vederlo su strada ma ancora camuffato. La seconda generazione di Opel Mokka è tutta nuova e la sua tecnologia, inclusa l'e-power, viene testata, messa a punto e approvata prima del lancio sul mercato. La produzione inizierà nel quarto trimestre di quest'anno con l'avvio delle consegne ai primi clienti all'inizio del 2021. Le vetture test suggeriscono cosa ci sia dietro al camouflage: una grande K gialla sulle fiancate verde-nero: K come in Mokka. La nuova generazione fa a meno dell'appendice X nel nome, come fatto dalla prima generazione che è stata una vera bestseller sin dal suo debutto nel 2012: sarà efficiente ma soprattutto all-electric, già dall'inizio delle vendite (disponibile comunque anche con motorizzazioni termiche).



Il nuovo Opel Mokka mostra già le sue proporzioni precise con sbalzi anteriore e posteriore ridotti, perfettamente allineato con la filosofia di design Opel proiettata oltre. Opel Mokka di prossima generazione combina l'ingegneria tedesca con un design chiaro e detoxed. In più, guidatori e passeggeri si potranno godere un interno completamente digitalizzato. I designer Opel hanno fatto grande attenzione a ridurre all'essenziale.



''Ho seguito lo sviluppo del nuovo Mokka - ha detto il ceo Opel Michael Lohscheller - molto da vicino per due anni e mezzo e sono molto orgoglioso di questa nuova Opel, che sarà elettrica fin dal principio. Posso promettere che il nuovo Mokka sarà una delle vetture più entusiasmanti della nostra lunga storia! Questa seconda generazione mostra tutto ciò che Opel rappresenta oggi e rappresenterà in futuro, cambiando la percezione del nostro brand. I nostri ingegneri hanno ancora del lavoro importante da fare, ma non vedo l'ora di presentare presto il nuovo Opel Mokka''.