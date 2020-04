Brubaker Box, dopo mezzo secolo torna van allegramente folle

E' una delle auto americane più strane e, se vogliamo, antesignana di una generazione di monovolume, più o meno riuscite, che partendo dagli Stati Uniti come varianti dei furgoni commerciali, trovarono invece terreno creativo fertile in Europa e in Giappone. Parliamo della Brubaker Box, una sorta di 'scatola su ruote' (come indicava il nome stesso) che secondo le intenzioni del suo creatore, Curtis Brubaker, avrebbe dovuto essere venduta in scatola di montaggio, per essere accoppiata - come accadeva in quegli anni con i dune buggy - alla piattaforma ed alla meccanica del Maggiolino. Brubaker non era affatto uno sprovveduto: diplomato in car styling all'Art Center College of Design di Pasadena, aveva lavorato - prima di aprire uno studio indipendente a Los Angeles - alla Lear Jet e alla General Motors.

Guarda le fotoBrubaker Box, oggi come ieri atmosfera di un van che è comodo salotto



Nel 1972, dopo aver ottenuto importanti finanziamenti e aver realizzato una officina da 1.600 m2, Brubaker tentò di ottenere dalla Volkswagen il permesso di acquistare elementi staccati del 'Beetle' ma la Casa tedesca gli negò l'autorizzazione. A questo punto all'azienda messa in piedi dal creativo californiano non restò che acquistare esemplari del Maggiolino da 'cannibalizzare' ma senza poter ottenere adeguati profitti. Per costruirla si impiegavano 3 pannelli di vetroresina, sedili anteriori di origine Ford o Volkswagen e come unica entrata si utilizzava la porta scorrevole sul lato destro. Radio e interruttori erano nel pannello laterale del conducente e un grande pannello rimovibile posizionato al centro del tetto permetteva di trasformarla in auto aperta. Per ridurre i costi di produzione vennero utilizzate parti di altri modelli: il parabrezza proveniva da una AMC, le luci posteriori da un pick-up Datsun e varie altre parti da un El Camino Chevrolet.



Ma i conti non tornavano, anche perché per il kit era stato annunciato un prezzo sotto ai 400 dollari. E così, dopo 3 soli esemplari costruiti, il fallimento dell'impresa portò alla momentanea sparizione dal mercato della Brubaker Box, che nel frattempo era diventata famosa anche grazie alla presenza - come Roamer - nello show televisivo Ark II. Successivamente altri 25 esemplari della Box sono stati costruiti dalla AutoMecca di Mike Hansen, fino alla sospensione definitiva della produzione. Ma la notorietà di questo strano minivan - un po' veicolo spaziale e un po' 'nonno' del Cybertruck Tesla (che secondo alcuni esperti è stato copiato proprio da un altro progetto di Brubaker del 1978) non ha cessato di espandersi soprattutto nel mondo dei creativi, dei designer e degli architetti. Ed eccoci arrivare, a quasi mezzo secolo dal debutto della prima Brubaker Box, alla odierna proposta del designer Samir Sadikhov che, forte della sua preparazione (Istituto Europeo di Designe Pforzheim University) e della sua esperienza (Rezvani Motors e Lamborghini), ha abilmente disegnato un moderno erede del Box. Lo stesso Sadikhov racconta nel suo sito web le finalità del progetto: ''Volevo solo ricreare il leggendario design di Curt Brubaker. Questo è un progetto personale, senza scopo commerciale. In termini di design il mio obiettivo era di modernizzarlo con superfici e dettagli moderni, trattandolo quasi come fosse un prodotto Bang & Olufsen. Ho cercato di mantenerlo molto pulito e purista. Il design degli interni ha puntato a renderlo il più spazioso possibile con un linguaggio estetico moderno, utilizzando materiali sostenibili come legno riciclato e tessuti colorati naturalmente. L'intero obiettivo era quello di creare per questa macchina la stessa atmosfera che ha la famosa spiaggia di Venice, a Los Angeles.