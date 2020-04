Audi, parte nuova offensiva a colpi di auto ibride

Prevendite al via per le nuove ibride plug-in di Audi. Si rafforza l'offensiva tecnologica della casa dei quattro anelli, che dopo il debutto nel 2019 di Audi Q5 TFSI e, versione ibrida plug-in del SUV dei quattro anelli, rilancia con l'entrata a listino delle varianti PHEV della berlina Audi A6, della coupé a cinque porte A7 Sportback e del rinnovato sport utility full size Audi Q7. Protagoniste della nuova operazione sono Audi A6 TFSI e quattro S tronic e Audi A7 Sportback TFSI e quattro S tronic, sono accomunate dal powertrain composto da un 4 cilindri 2.0 TFSI turbo a iniezione diretta della benzina, da 252 CV e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti integrato, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a 7 rapporti.

Analogamente a ogni modello ibrido plug-in, anche Audi Q7 TFSI e quattro tiptronic, può contare su due propulsori. Al propulsore termico V6 3.0 TFSI, turbo a iniezione diretta della benzina da 340 CV, si accompagna un motore elettrico sincrono a magneti permanenti, forte di una potenza di picco di 128 CV, integrato, insieme alla frizione di separazione, nella trasmissione automatica tiptronic a 8 rapporti. Come impostazione di base, i modelli ibridi plug-in Audi si avviano in modalità elettrica e viaggiano a zero emissioni sino a quando il conducente preme con decisione il pedale dell'acceleratore. Il guidatore può decidere liberamente se e come intervenire nell'interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico. Sono disponibili i programmi di marcia EV, Auto e Hold che danno rispettivamente priorità alla trazione elettrica, alla modalità ibrida automatica che si avvale della gestione predittiva della trazione, o al risparmio d'energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio. Il sistema di recupero deriva da Audi e-tron, prima vettura totalmente elettrica della Casa dei quattro anelli. La dotazione di serie dei modelli ibridi plug-in Audi include il sistema per la ricarica domestica, con cavo di alimentazione di sei metri con portata massima di 1,8 kW, oltre al cavo per le stazioni pubbliche. Collegandosi a una colonnina in corrente alternata da 7,4 kW, la batteria si rigenera completamente in 2,5 ore, che diventano 6 ore (6,5 ore nel caso di Q7) attingendo a una presa domestica da 230V. Durante il viaggio, i clienti possono ricaricare grazie al servizio Audi e-tron Charging Service che garantisce l'accesso a una vasta rete di colonnine pubbliche (oltre 135.000) in 24 Paesi europei.