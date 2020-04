Audi A3 Sedan, è connessa, digitale e con look da coupé

Svelata la seconda generazione della Audi A3 Sedan che ha un'anima hi-tech. Per la berlina compatta a quattro porte della casa dei quattro anelli, la svolta in primo piano è quella che riguarda la digitalizzazione, tanto del cruscotto quanto per la firma luminosa e l'infotainment in generale. I sistemi d'assistenza alla guida derivano poi dai modelli Audi di categoria superiore. Sono quindi numerose le novità introdotte da Audi per la sua A3 in versione Sedan, anche rispetto al modello precedente: la lunghezza della berlina a quattro porte aumenta di quattro centimetri, toccando i così i 4,5 metri, a fronte del passo invariato.

Cresce anche larghezza di 2 centimetri, sino agli attuali 1,82 metri, mentre l'altezza è pari a 1,43 metri, ovvero un centimetro in più rispetto al passato. Il look al quale in casa Audi hanno lavorato per la nuova Sedan è quello di una coupé. Il frontale della seconda generazione della berlina dei quattro anelli è infatti contraddistinto dall'ampio single frame esagonale con griglia a nido d'ape. Una caratteristica che, abbinata alle prese d'aria squadrate e al paraurti, sottolinea il carattere dinamico della vettura. Inediti sono i gruppi ottici anteriori che, nella configurazione top di gamma, si avvalgono dei proiettori a LED Audi Matrix integranti le luci diurne a elevata digitalizzazione. All'interno, a farla da padrona è la plancia della nuova Audi A3 Sedan che s'ispira ai modelli Audi di categoria superiore: lo schermo touch da 10,1" di serie, consente di gestire la selezione dei media, la navigazione e l'ampia gamma di servizi Audi connect. Il display centrale si fonde nella cornice in nero lucido al centro della plancia e tutto l'insieme è orientato al conducente, così come l'unità di comando della climatizzazione. La strumentazione è digitale, con il display da 10,25" di serie e in abbinamento al sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, è previsto anche l'Audi virtual cockpit da 10,25", con funzioni aggiuntive tra le quali la rappresentazione della mappa di navigazione in formato ampliato. Lo step superiore, vale a dire l'Audi virtual cockpit plus da 12,3", consente di optare per differenti layout, inclusa una grafica sportiva. Tra le dotazioni a richiesta, anche l'head-up display che proietta a colori le principali informazioni sul parabrezza. In abbinamento al sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, sono previste funzioni come l'assistente al percorso che segue i principi del machine learning, riconoscendo le preferenze del conducente sulla base dei tragitti effettuati e proponendo i tragitti più adeguati in funzione dell'intensità del traffico e i servizi Audi connect. Nuova Audi A3 Sedan è equipaggiata di serie con la radio digitale DAB+. A richiesta, sono disponibili la online radio e la hybrid radio: la prima consente l'accesso alle emittenti online disponibili a livello mondiale, mentre la seconda commuta automaticamente tra FM, DAB e streaming al fine di garantire sempre la migliore ricezione possibile. Dalla seconda metà del 2020 sarà disponibile l'assistente vocale Amazon Alexa, basato sul cloud. Sul fronte motori, al lancio, la seconda generazione della berlina a quattro porte può contare su due motori TFSI e un propulsore TDI. Lato benzina, il 1.5 (35) TFSI, forte dell'iniezione diretta e del sistema cylinder on demand (COD), che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi, eroga 150 CV ed è disponibile in due configurazioni: con il rinnovato cambio manuale a 6 marce, oppure con la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Optando per la variante S tronic, il 1.5 TFSI si avvale della tecnologia mild-hybrid. Quanto al Diesel, al lancio nuova Audi A3 Sedan è disponibile con il 2.0 TDI da 150 CV abbinato anch'esso alla trasmissione S tronic a 7 rapporti. Successivamente al lancio debutteranno due ulteriori motori: la versione da 116 CV del 2.0 TDI, corredata del cambio manuale a 6 marce, e il tre cilindri 1.0 TFSI da 110 CV abbinato alla trasmissione meccanica oppure a doppia frizione. La Nuova A3 Sedan raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2020.