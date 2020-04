Seat Leon, ufficializzati prezzi e listini

Ufficializzati prezzi e listini della nuova Seat Leon. La nuova arrivata della casa spagnola, progettata e sviluppata con l'obiettivo di proseguire la storia di successo delle tre precedenti generazioni che hanno venduto oltre 2,2 milioni di unità, la quarta generazione del pilastro della casa di Barcellona offre un livello ancor più elevato di efficienza anche grazie all'introduzione in gamma di nuovi motori ibridi, alla connettività e alla sicurezza affidata anche ai nuovi dispositivi tecnologici di assistenza alla guida.

"La costante crescita del peso percentuale dei SUV sul mercato - hanno fatto sapere dalla casa spagnola - rende ancora più competitivo e sfidante lo scenario delle berline compatte del segmento C, che svolgono tuttora un ruolo fondamentale in termini di volumi e di immagine del marchio". Proprio a quel segmento, quello delle berline compatte, Seat Leon ha puntato il timone puntando su tutte quelle caratteristiche che potrebbero confermarla tra i modelli di riferimento, oltre che su quella base clienti che è la più giovane tra le concorrenti e vanta un 52 per cento di clienti millennial, con un'età media di chi la guida inferiore ai 35 anni. Tra le principali attrazioni di Leon all'interno di un mercato come quello del segmento C, gli elementi di punta sono anche il design e le nuove propulsioni che contribuiscono all'idea degli ideatori del modello di creare una quarta generazione di Leon interpretandola come una vettura completamente nuova e connessa. Sul fronte dei propulsori e in risposta alle esigenze di maggiore efficienza e nuove tecnologie, nuova Seat Leon ha una gamma motori tra le più complete del segmento. Sono infatti cinque le diverse tipologie di propulsori che comprendono benzina (TSI), diesel (TDI), metano (TGI), mild-Hybrid (eTSI) e ibrido plug-in (eHybrid), con trasmissione manuale o cambio automatico DSG e che oltre che alla consueta trazione anteriore, per la variante Sportstourer può essere abbinato al sistema di trazione 4Drive. Le motorizzazioni disponibili in prevendita sono il benzina 1.0 TSI 90 CV cambio manuale, il 1.0 TSI 110 CV cambio manuale, il 1.5 TSI 130 CV cambio manuale e il 1.5 TSI 150 CV cambio manuale, cosi' come l'Ibrido 48V 1.5 eTSI 150 CV cambio DSG e il Diesel 2.0 TDI 150 CV cambio DSG. Il propulsore disponibile al lancio è il 2.0 TDI 115 CV con cambio manuale, mentre successivamente sarà la volta del metano con il 1.5 TGI 130 CV cambio manuale e 1.5 TGI 130 CV cambio automatico DSG, dell' Ibrido 48 V 1.0 eTSI 110 CV com cambio automatico DSG e dell Ibrido plug-in 1.4 e-hybrid con 204 CV e cambio automatico DSG. Quattro sono invece gli allestimenti previsti in Italia: Style, Business, Xcellence ed FR, ciascuno caratterizzato da elementi distintivi. Prezzi a partire da 22.200 euro.