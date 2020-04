Bmw M340d xDrive, ora la grinta arriva da un diesel 'pulito'

Nelle concessionarie in questi giorni, la nuova Bmw M340d xDrive confema, semmai ce ne fosse bisogno, l'attualità e la vitalità dei propulsori diesel come soluzione ideale per compilare elevate prestazioni e un ridotto impatto sull'ambiente. Il moderno motore diesel 3.0 a sei cilindri in linea con tecnologia TwinPower Turbo della M340d xDrive consuma infatti nel ciclo combinato WLTP fra 5,7 e 5,3 litri ogni 100 km nel caso della berlina e fra 5,8 e 5,4 litri per 100 km nel caso della Touring, con emissioni di CO2 che sono rispettivamente di 149 - 139 e 153 - 143 g/km. Si tratta di valori molto interessanti per un'auto che dispone di 340 Cv e soprattutto di una coppia massima di 700 Nm, un risultato ottenuto con l'introduzione della tecnologia mild hybrid a 48 Volt e con la dotazione completa di tecnologie di trattamento dei gas di scarico (incluso un catalizzatore SCR con iniezione AdBlue) tanto che questa potente variante diesel della nuova Bmw Serie 3 è conforme anche al futuro standard sulle emissioni Euro 6d.

Nella M340d xDrive - che porta per la prima volta i valori emozionali del mondo M su una Serie 3 diesel - il potente propulsore è assecondato nel raggiungimento delle elevate prestazioni dalla trasmissione Steptronic Sport a otto velocità, dall'assetto specifico e dalla trazione integrale intelligente xDrive. Le sospensioni M Sport, che includono lo sterzo sportivo variabile e i freni M Sport sono di serie sia nella berlina che nella Touring, così come il differenziale M Sport. La carrozzeria con caratteristiche aerodinamiche ottimizzate M fanno parte di un pacchetto complessivo che contribuisce a fornire prestazioni eccellenti. La nuova M340d xDrive Berlina accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi, valore che per la Touring si attesta a 4,8 secondi.



I nuovi modelli M della Serie 3 devono il loro carattere inconfondibile soprattutto all'eccezionale erogazione di potenza e di coppia. Il motore diesel a sei cilindri in linea da 3,0 litri dispone di un basamento e di una testata entrambi realizzati in alluminio. Le perdite per attrito nel motore sono ridotte da misure che includono un rivestimento in acciaio spruzzato nelle canne dei cilindro. La tecnologia TwinPower Turbo comprende un sistema di sovralimentazione a doppio stadio con termodinamica ottimizzata e raffreddamento ad aria a carica diretta, insieme all'iniezione diretta Common Rail mediante iniettori piezoelettrici. Per garantire una risposta del turbocompressore eccezionalmente pronta, le fasi di alta e bassa pressione del sistema presentano entrambe una geometria variabile della turbina. Gli iniettori che ora funzionano a un massimo di 2.700 bar, garantiscono un dosaggio di gasolio estremamente preciso e una combustione estremamente pulita. I sensori di pressione integrati consentono fino a dieci iniezioni per erogazione. La risposta e l'efficienza del motore beneficiano anche di un sistema di aspirazione con condotti dell'aria ottimizzati, il cui design migliora anche l'acustica del motore. Specifiche misure di incapsulamento del motore assicurano che il sei cilindri in linea sia gradevole per le orecchie e ottimizzano allo stesso tempo la fase di riscaldamento. L'introduzione della tecnologia mild hybrid consente al motore di fornire potenza con una maggiore prontezza. Il generatore/avviatore a 48 Volt crea una spinta che mette immediatamente a disposizione ulteriori 8 kW/11 Cv. Questa potenza aggiuntiva aumenta la potenza erogata in caso di forte accelerazione e aumenta l'efficienza consentendo le funzioni di Auto Start Stop (già da 15 km/h) e di veleggio. I prezzi partono da 71.100 euro.