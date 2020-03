DS7 Crossback E-Tense 4x4, la nuova frontiera dell'ibrido

Ibrida, a trazione integrale e con la flessibilità necessaria per i lunghi viaggi. DS 7 Crossback E-Tense 4x4 è la nuova frontiera per l'ammiraglia della casa francese sia in termini di mobilità ecologica che nel piacere di guida, reso brillante dalla presenza di due motori elettrici e uno endotermico. Grazie ai suoi 34 g/km di emissioni CO2, l'ibrida plug-in DS si avvantaggia di emissioni decisamente inferiori rispetto alla soglia massima stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari a 60 g/km, che consente di godere del massimo degli incentivi. La Crossback E-Tense 4X4, grazie alla batteria da 132 kWh, raggiunge i 58 km di autonomia in modalità solo elettrica, con velocità che possono arrivare a 135 km/h.



Proprio grazie alla presenza di un motore endotermico e due motori elettrici, DS 7 Crossback E-Tense 4X4 regala una potenza complessiva di 300 CV, unita ad una imponente coppia di 520 Nm, con tutta la prontezza e la reattività che ne consegue e che solo i motori elettrici sanno conferire nell'uso combinato, tanto da sorprendente con un valore di 5,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h. La motricità risulta esaltata sempre dalla presenza dei due propulsori elettrici, in grado di conferire quella trazione 4x4 alla base della sicurezza quando il fondo stradale diventa insidioso, oppure nella guida più dinamica. In quest'ultimo caso, c'è anche la possibilità di scegliere la specifica modalità 'Sport' che esalta ulteriormente il lato sportivo del tecnologico SUV DS Automobiles. Ulteriori modalità di guida assecondano invece l'ottimizzazione della dinamica di marcia (Hybrid) oppure la motricità (4X4). La batteria di trazione da 13,2 kWh, viste le sue compatte dimensioni, garantisce tempi di ricarica rapidi, sia in ambito privato sia in quello pubblico. importante anche l'azione di recupero dell'energia, la cui tecnologia sfrutta le competenze del team Formula E di DS Automobiles.