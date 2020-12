Barbara Dalibard dal prossimo anno nuovo presidente Michelin

Barbara Dalibard, attuale Ceo della Société internationale de télécommunication aéronautique (SITA) sarà la nuova presidente di Michelin dal prossimo, anno, dopo lo svolgimento dell'assemblea ordinaria degli azionisti. Lo ha annunciato Michelin comunicando agli investitori alcune novità sulla struttura e il funzionamento del sistema di governance della società. Michel Rollier, presidente e membro del consiglio di sorveglianza dal 2013 ed ex direttore generale di Michelin tra il 2005 e il 2012, non si ripresenterà all'asseblea per la rielezione come membro del consiglio di sorveglianza alla scadenza del suo mandato.

Ed ha annunciato la decisione unanime del consiglio di sorveglianza di Michelin di nominare Barbara Dalibard come prossimo presidente, con effetto dalla chiusura dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 2021. La Dalibard, membro del consiglio di sorveglianza dell'azienda dal 2008, ha trascorso la maggior parte della sua carriera nella compagnia telefonica Orange, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali, in particolare come presidente e Ceo di Orange Business Services. Nel 2010, Barbara Dalibard è diventata amministratore delegato di SNCF Voyageurs. Ha inoltre ricoperto il ruolo di presidente di diverse filiali internazionali della SNCF (NTV, Eurostar), ed è stata membro del consiglio di amministrazione di Société Générale e del consiglio di sorveglianza di Wolters Kluwer. Nata nel 1958 come Ploux, la Dalibard (questo è il cognome del marito Jean, fisico membro dell'Accademia delle Scienze) è laureata in ingegneria alla École nationale supérieure des télécommunications (ENST) e membro onorario, come ingegnere generale, del prestigioso Corps des Mines.