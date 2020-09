Guglielmo Fadda diventa direttore commerciale Seat Europa

Seat ha comunicato che dal prossimo primo ottobre Guglielmo Fadda assumerà la carica di direttore commerciale per l'Europa, una nuova posizione creata per accrescere i risultati del marchio nel vecchio continente. Nella sua funzione Fadda - che è attualmente vicepresidente commerciale del Gruppo Volkswagen in Argentina riporterà al vicepresidente commerciale di Seat, Wayne Griffiths.''Con la nomina di Guglielmo Fadda in questa nuova posizione - ha commentato Griffiths - l'azienda vuole rafforzare il proprio sviluppo in Europa. Negli ultimi anni, Seat e Cupra sono diventati i marchi in più rapida crescita e, dal 2015, la loro quota di mercato è aumentata di oltre il 30%. Sono convinto che la sua esperienza e il percorso nel Gruppo Volkswagen contribuiranno a dare nuovo impulso alle nostre vendite''.



Laureato in economia e gestione aziendale, Fadda ha ottenuto un MBA presso l'Escola Superior d'Administracio i Direccio d'Empreses (ESADE) di Barcellona. Entrato nel Gruppo Volkswagen dal 1995, lavorando per il marchio Audi in Spagna, Fadda nel 2002 è stato nominato direttore marketing di Audi in quel mercato, carica che ha ricoperto fino al 2006. Dal 2006 al 2009 è stato direttore marketing di Audi Italia per tornare di nuovo in Spagna e ricoprire la carica di direttore vendite prima e, dal 2013, quella di direttore generale, in cui ha consolidato la leadership del marchio nel mercato premium spagnolo. Nel 2018, Fadda è stato nominato vicepresidente commerciale del Gruppo Volkswagen Argentina, a capo dell'area commerciale che raggruppa Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Audi, Ducati e Traton Group.