A Caspar Winkelmann marketing e prodotto Cadillac Europe

Dallo scorso primo agosto Caspar Winkelmann è il nuovo responsabile del maketing e della pianificazione prodotto di Cadillac Europe. Prende il posto di Martin Siegenthaler che nell'ambito della sussidiaria continentale di General Motors andrà a coprire la posizione - appena creata - di direttore dell'esperienza cliente e del commercio elettronico. Nella nuova posizione Winkelmann si dovrà occupare anche delle attività di marketing relative alla Chevrolet Corvette, rispondendo a Conark Shah, direttore generale di Cadillac Europe. Laureato alle università tedesche di Nuertingen-Geislingen e di Hohenheim, Winkelmann ha iniziato la sua carriera professionale in FCA (Fiat Chrysler Automobiles) nel 2011 al settore marketing in Germania. Nel 2012 si è trasferito in Svizzera dove è diventato responsabile del prodotto Alfa Romeo e un anno più tardi anche del brand Fiat.



Lasciata FCA, nel 2016 è entrato in Cadillac Europe con la funzione di responsabile marketing prodotto. Dal 2017, Winkelmann era diventato responsabile della pianificazione prodotto di Cadillac Europe.