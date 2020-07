Auto: dopo 10 anni in Peugeot, Vidal passa nel design Renault

Dopo dieci anni in Peugeot, Gilles Vidal approda nel team Design del Gruppo Renault. A partire dal prossimo novembre, Vidal riporterà a Laurens van den Acker, direttore del Design Industriale e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Renault.



''Sono molto contento di accogliere Gilles Vidal nel nostro team. Gilles vanta una conoscenza approfondita della creazione di marche forti ed attrattive basate sul design - sottolinea Laurens van den Acker -. La sua esperienza nota a tutti, il suo senso dell'innovazione e passione per il design saranno veri punti di forza per il Gruppo Renault. Gilles è stato fonte di ispirazione per molti e sono felice di lavorare con lui per raccogliere le sfide della mobilità del futuro''.



Vidal, 48 anni, è stato direttore del Design della marca Peugeot dal 2010. Sotto il suo impulso, la marca ha rinnovato l'identità stilistica con una crescita della gamma incarnata da modelli come la 3008 e la 508. All'interno del Gruppo PSA, era anche responsabile degli sviluppi User Experience (UX) ed User Interfaces (UI) e della creazione dell'agenzia Peugeot Design Lab.



Gilles Vidal ha trascorso tutta la sua carriera nel Gruppo PSA.



Ha cominciato collaborando con Citroën nel 1996 e, successivamente, è stato responsabile design esterno ed interno per poi diventare responsabile di Citroën C4 e C4 Picasso.



Successivamente, si è visto affidare la realizzazione delle concept car Citroën e la responsabilità dell'advanced design, prima di entrare a far parte di Peugeot nel 2009.