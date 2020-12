Patente B, esame di teoria con audio in casi di DSA

Le persone con DSA potranno utilizzare file audio per sostenere gli esami teorici per il conseguimento della patente B. Lo comunica il ministero dei Trasporti, specificando che la speciale modalità sarà permessa ai candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia) attraverso l'esibizione della certificazione prevista per legge. "Possono utilizzare i file audio - si legge nella circolare - i candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ne ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) la pertinente certificazione di diagnosi di DSA rilasciata dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, secondo i criteri di cui all'art. 2 co. 1, dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012."