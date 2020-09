Limiti velocità GB, giù a 60 miglia/ora in alcune autostrade

Highways England si prepara a introdurre entro i prossimi giorni un nuovo limite di velocità in autostrada, scendendo dalle attuali 70 miglia all'ora (112,6 km/h) a 60 miglia all'ora (96,6 km/h). Il provvedimento sarà temporaneo, per verificare se una minore velocità in zone particolarmente inquinate può consentire di ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) dai motori benzina e diesel delle automobili e dei veicoli commerciali. I quattro tratti in cui si svolgerà il test a 60 miglia all'ora sono la M6 tra gli svincoli 6 a 7 (vicino a Witton), la M1 tra gli svincoli 34 e 33 (vicino a Rotherham), la M602 tra gli svincoli 1 e 3 (vicino a Eccles) e la M5 tra gli svincoli 1 e 2 (vicino a Oldbury). Ciascun tratto è lungo fino a 4,5 miglia e i nuovi limiti di velocità saranno operativi 24 ore al giorno. Si tornerà l limite di 70 miglia all'ora dopo 12 mesi per valutare se la riduzione della velocità ha avuto un impatto positivo sulla qualità dell'aria.